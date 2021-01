Katrin Lompscher moderiert Pankower Mieten-Konferenz

Berlin. Wie die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen in Pankows 13 Milieuschutzgebiete zu Verdrängung führt, will die frühere Bausenatorin mit Experten des örtlichen Mieterforums diskutieren. Linken-Politikerin Katrin Lompscher, die Wegbereiterin des Berliner Mietendeckels, plant ihren ersten größeren Auftritt nach dem Rücktritt im vergangenen Sommer. Bei einer Online-Konferenz unter dem Titel „Alptraum Umwandlung – Das Ende der Mieterstadt?“ am Dienstag, 12. Januar, ab 18 Uhr wird sie mit Gästen über die aktuellen Entwicklungen in Gebieten Pankows diskutieren, wo Erhaltungssatzungen Mieter schützen sollten.

Umwandlung in Wohneigentum: Linke und SPD wollen Schlupflöcher schließen

Doch trotz eines Verbots der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sei dieses Phänomen dort weiter zu beobachten und in manchen Kiezen sogar stark im Steigen begriff, heißt es in der Einladung zum Livestream, der bei Youtube online übertragen wird. Denn Immobilieneigentümer nutzen laut des Mieterforums Pankow Ausnahmeregelungen, um trotz der Einschränkungen durch den Milieuschutz weiterhin Geschäfte zu tätigen. Nun wollen die Experten in der Runde öffentlich darüber beraten, wie sich die Wirkung der Satzungen verbessern ließe. Und darlegen, warum ein neuer Gesetzentwurf auf Bundesebene immer noch nicht ausreicht.

Geschäftsführer des Berliner Mietervereins auf der Gästeliste

Lompschers Gäste bei der Debatte sind die Linken-Bundestagsabgeordnete Caren Lay, der SPD-Abgeordnete Klaus Mindrup, Rainer Wild, der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, und Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Einen Impulsvortrag gibt der Linken-Politiker Michail Nelken. tsc

___________________________________

Interessenten können die Veranstaltung am 12. Januar online ohne Voranmeldung verfolgen unter: https://www.youtube.com/watch?v=QLZV1_EGIv8&feature=youtu.be