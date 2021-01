Im vergangenen Dezember brannten Autos in der Knaackstraße - kein Einzelfall in Prenzlauer Berg.

Die Berliner Polizei meldet 36 Fälle von Brandstiftung in Pankow. Vor allem in Prenzlauer Berg häufen sich die Delikte.

Brandstiftung Zahl der Autobrände in Pankow 2020 mehr als verdoppelt

Berlin. Regelmäßig rückte die Berliner Feuerwehr im vergangenen Jahr an, um Autobrände zu löschen. Noch liegt die Bilanz für die gesamte Hauptstadt nicht vor – doch für Pankow, den einwohnerstärksten Bezirk, gibt es schon konkrete Zahlen. Hier hat sich die Zahl der Vorkommnisse gegenüber 2019 mehr als verdoppelt. Sie wuchs von 16 auf 36 Fälle – so berichtet es Staatssekretär Torsten Akmann auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz. Es ist der höchste Wert innerhalb der letzten fünf Jahre. Nur 2016 lag die Zahl der Autobrände in Pankow mit 35 Vorfällen ähnlich hoch.

Prenzlauer Berg: Im Kollwitzkiez brennen am häufigsten Autos

Ein Schwerpunktgebiet der Autobrände erkennt die Polizei nach wie vor in Prenzlauer Berg. Im größten Ortsteil Pankows ereigneten sich im vergangenen Jahr 20 Brände. Besonders betroffen war hier erneut der Kollwitzkiez, wo in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 18 Feuerschäden angezeigt wurden.

Bei elf der 36 Brandstiftungen an Fahrzeugen im vergangenen Jahr in Pankow geht die Polizei von einer politischen Motivation aus – bei allen seien Täter aus dem linken Spektrum zu vermuten. Sieben der elf beschädigten oder zerstörten Fahrzeuge wurden gewerblich genutzt. Teilweise sollen sich Personen auf der Online-Plattform "Indymedia" zu den Taten bekannt haben.

Frustration, Neid, Hass oder Geltungssucht als Motivation

"Zu den politisch motivierten Brandstiftungen an Kfz konnte bisher kein Tatverdächtiger ermittelt werden", teilt Staatssekretär Akmann mit. Anders verhält es sich bei den sonstigen Vorfällen. Seit 2015 seien 12 Tatverdächtigen gestellt worden, die zur Tatzeit im Alter zwischen 24 und 61 Jahren waren. Unter den zwölf Tatverdächtigen gab es zwei Frauen und zehn Männer.

Zum Tatmotiv heißt es von der Polizei: „Die Motivationslagen bei den als nicht politisch motiviert bewerteten Brandstiftungen an Kfz können im Zusammenhang mit Vandalismus, Versicherungsbetrug oder Beziehungstaten stehen. Einige Täter oder Täterinnen handeln aus Frustration, Neid, Hass oder Geltungssucht. Häufig handelt es sich bei den Tatmotiven um eine Gemengelage, sodass deren Zuordnung zu einzelnen Straftaten nicht möglich ist." tsc