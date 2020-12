Wie das Blumencafé in Prenzlauer Berg ums Überleben kämpft

Berlin. Im neuen Jahr könnte jeder Tag kann der letzte sein – aber Michael Schaarschmidt will die Hoffnung nicht aufgeben, dass es in Prenzlauer Berg einen Platz gibt für seine Kreuzung von Floristik und Gastronomie. Wenn der Gerichtsvollzieher von Schaarschmidt die Schlüssel verlangt, soll die 27-jährige Geschichte seines Blumencafés in der Schönhauser Allee nicht zu Ende gehen. Topflanzen und hausgemachter Kuchen, Geselligkeit und das Gekrächze der Papageien Arno und Charly – das sind die als Markenzeichen des stadtbekannten Betriebs. Aber es ist ein Fakt, dass der Vermieter das Ladenlokal anders nutzen will und den Vertrag des Blumencafés deshalb gekündigt hat. Ein neuer Standort im gleichen Kiez? Den gibt es tatsächlich. In Kürze soll eine zweite Filiale im früheren Café Niesen eröffnen.

Rammstein-Sänger gibt Blumencafé ein zweites Zuhause

Nach Morgenpost-Informationen soll Rammstein-Star Till Lindemann, der Eigentümer des Hauses gegenüber dem Kinderbauernhof Moritzhof, den Einzug des Blumencafés persönlich verfügt haben. Und Schaarschidt bestätigt, dass er das frühere Café Niesen, das 2018 nach Streitigkeiten zwischen Lindemann und der damaligen Betreiberin schloss, schon als Nebenstandort für die Zubereitung von Speisen nutzt. Das Problem: Die Außenstelle des Blumencafés am Moritzhof kann nicht funktionieren ohne den Hauptstandort an der Schönhauser Allee. „Dort ist nur Platz für eine kleinere Produktionsküche“, sagt Schaarschmidt über die Nebenfiliale. Er sei im Haus des Rockstars Lindemann sehr zuvorkommend behandelt worden – der Umbau der verwohnten Räume wurde ihm bezahlt.

„Aber dort könnte man leider nur ein Café betreiben, nicht die Floristik“, sagt Mitbetreiber Sebastian Ebert. Floristische Werkstätten bräuchten wesentlich mehr Platz. Und eine Geräuschdämmung gegen das Gekrächze von Arno und Charly ist ebenfalls nicht vorhanden. Das Blumencafé ohne Blumen und Papageien? Kaum vorstellbar. Und so hoffen Ebert, Schaarschmidt und die 25-köpfige Belegschaft weiter auf eine Einigung mit der Hausverwaltung, das Haupthaus an der Schönhauser Allee doch noch zu erhalten.

Dort finden sich nach Bekanntwerden der erfolgreichen Räumungsklage zahlreiche Unterstützer ein und nutzen den Bestell- und Abholservice für Pflanzen, der im Lockdown weiterhin möglich ist. Auch Lieferungsfahrten finden im Radius von fünf Kilometern statt.

Neben Bundespolitikern wie Gregor Gysi (Linke) kritisiert auch Pankows stellevertretender Bezirksbürgermeister Vollrad Kuhn (Grüne) die harte Linie des Vermieters. Er sagt: „Ich würde es außerordentlich bedauern, wenn das seit langem dort etablierte Blumencafé schließen müsste, da es offenbar den Rendite-Interessen des Hauseigentümers im Wege steht.“ Mit dem Lokal pflegte Kuhns Abteilung zwischenzeitlich eine Partnerschaft, als man gemeinsam mit der TU Berlin einen Lieferservice mit Lastenfahrrad installierte. Doch gegen die Rechtsprechung bei der Räumungsklage kann der Bezirk nicht ankommen.

„Dem Bezirk sind leider die Hände gebunden, da es sich um ein Gewerbeobjekt und nicht um Wohnraum handelt. Es gilt keine Mietpreisbremse, es gelten keine ortsüblichen Vergleichsmieten, unbefristete Mietverträge sind jederzeit und ohne die Angabe von Gründen kündbar – und die Befristungen werden oft immer kürzer“, sagt Stadtrat Kuhn. Und verweist auf die rot-rot-grüne Landesregierung, die 2019 einer zweite Bundesratsinitiative für die Einführung einer Gewerbemietpreisbremse für angespannte Märkte gefordert hatte.

Kein neues Blumencafé ohne die Papageien

Womöglich kann auch die Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Pankow noch einmal im Rechtsstreit zwischen Eigentümer und Mieter vermitteln. Ein Empfehlungsschreiben im Sinne des Blumencafés hat Stadträtin Rona Tietje (SPD) schon verschickt. Doch zum Jahreswechsel ruhen die Korrespondenzen mit der Hausverwaltung – eine Stellungnahme war bisher noch nicht zu bekommen.

Lieber heute als morgen möchte Michael Schaarschmidt eine Einigung erzielen. Auch weiterhin überweist er pünktlich die Ladenmiete – und eine monatliche Sicherheitsleistung von 500 Euro obendrein. Wie eine Lösung auch aussehen mag – ohne die sangesfreudigen Ara-Brüder Arno und Charly wird das Blumencafé nicht fortbestehen. Sie schlüpften vor etwa 20 Jahren als Küken in der Zucht einer befreundeten Vogelnärrin und wuchsen praktisch im Laden an der Schönhauser Allee auf.

Wenn sich ein neues 270 Quadratmeter-Lokal in Prenzlauer Berg finden sollte, bräuchte es eine Schalldämmung gegen die Vogelschreie und Platz für beide Geschäftsfelder des kleinen Unternehmens. Kein Café ohne Blumen, keine Blumen ohne Aras – das ist das Überlebensmotto. Auch wenn ab Januar jeder nächste Tag womöglich der letzte ist.