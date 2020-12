Märchenfiguren im Bürgerpark Pankow über Nacht zerstört

Berlin. So viel stand am Morgen nach der Tat fest: Kinder wollen die beschädigten Holzfiguren wieder aufbauen und sogar neue entwerfen. Dass die alljährlich aufgestellten Märchengestalten bei Weihnachtsspaziergängen im Bürgerpark Pankow nicht nur Freude erzeugen, sondern als Ziel der Zerstörungswut gelten, ist für den Erfinder der Tradition nichts Neues.

Der Künstler Christian Badel muss sich immer wieder mit den Folgen von Vandalismus befassen. Diesmal traf es am langen Weihnachtswochenende zwei handgemalte Figuren aus der neuen Serie „Haase und Igel“, wie Badel mitteilt. „Dreimal hintereinander haben Unbekannte dieses Jahr die Märchenfiguren im Bürgerpark beschädigt“, schreibt er zu den Vorfällen. Zweimal hätten Mitarbeiter des Pankower Grünflächenamts die Aufsteller reparieren können – doch diesmal sind die Folgen gravierender.

Alle Figuren im Bürgerpark werden vor Silvester abgebaut

„Nun wurde eine der Igelfiguren so sehr beschädigt, dass eine längere Reparatur nötig sein wird“, bedauert Badel. Auch alle anderen Figuren werden im Laufe des Montags, 28. Dezember, abmontiert und eingelagert – aber planmäßig. „Wir wollen nicht riskieren, sie über Silvester stehen zu lassen“, begründet der Künstler das Ende der Aktion, was sich aus auch aus unerfreulichen Erfahrungen früherer Jahreswechsel ergibt.

Dass er den Vandalismus öffentlich beklagt, geschehe nicht aus Wehleidigkeit, betont Badel. „Wir wollen nicht Jammern. Aber es geht darum, Rückhalt für dieses Projekt zu bekommen.“ Neben viel Aufmunterung erhielten die Verantwortlichen von Parkbesuchern auch Spenden und Material, um die Tradition im nächsten Advent fortzuführen.

„Kommando Heile Welt“ übernimmt die Reparatur

„Ärgerlich ist das zwar, aber es haben sich wie in jedem Jahr wieder unzählige Pankower daran erfreut, es wurden spontan Märchen erzählt und jede Menge Fotos vor und mit den Märchenfiguren gemacht und das ist, was zählt“, sagt Badel zum neuesten Vorfall. Die Reparatur der Figuren übernimmt nun die Kinder-Malwerkstatt namens "Kommando Heile Welt" der „Schule Eins“, einer privaten Bildungseinrichtung am Bahnhof Pankow.

Zur Debatte um einen Schutz vor Vandalismus in Grünanlagen des Bezirks meint Badel: „Was wir nicht wollen, ist das nächtliche Abschließen. Aber die Leute, die zu später Stunde mit Taschenlampen unterwegs sind sollten selbst aufpassen. Es ist ihr Park.“