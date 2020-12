Nach Brückenabriss: Pankower Senioren gehen 1000 Meter Umweg

Der Senat ließ eine marode Brücke in Blankenburg abbauen – doch für eine neue fehlt das Geld. Jetzt müssen Anwohner marschieren.

Berlin. Laufen nützt der Gesundheit – das wird jeder Arzt bestätigen. Aber wer einen Umweg gehen muss, auf einer Strecke, wo es bislang keinen Umweg gab, der empfindet Frust. So geht es über hundert Menschen in Blankenburg, die ausgerechnet haben, welche Marschstrecken ihnen der Berliner Senat und der Bezirk Pankow zumuten: 500 Meter hin, 500 Meter zurück – das ist der Weg, den Mario Rubelowski und seine Nachbarn jeden Tag zwischen ihrem Zuhause und dem nächsten S-Bahnhof zusätzlich marschieren. Weil eine einfache Passage nicht mehr existiert. Seit dem Abriss einer kleinen Brücke am Rostsperlingweg im Frühjahr 2019 sind inzwischen Hunderte Kilometer zusammengekommen. „Für Senioren ist das eine richtig lange Strecke“, klagt Rubelowski. Nun da die Brücke über einen Wassergraben fehlt, ist der Umweg bis zur nächsten Überquerung zum Alltag geworden. Aber warum wird das marode und abgebrochene Bauwerk nicht durch ein neues ersetzt?