In Zeiten des Mietendeckels entdeckt die Deutsche Wohnen Neubauprojekte als Geschäftsfeld. In Pankow hofft der Konzern auf schnelles Baurecht.

Berlins größter Vermieter will ein Viertel mit bis zu 800 Wohnungen und Supermarkt errichten – zwischen zwei noch größeren Quartieren.

Großprojekt Wo die Deutsche Wohnen in Pankow ein neues Quartier plant

Berlin. Bislang liegt das Geschäftsfeld der Deutschen Wohnen vor allem in der Sanierung und Bewirtschaftung vorhandener Mietshäuser. Aber jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass der Berliner Konzern im großen Stil in ein Neubau-Quartier investiert. Mitten auf einem Feld im Bezirk Pankow zwischen den Ortsteilen Karow und Blankenburg könnte schon in zwei Jahren die Grundsteinlegung für 700 bis 800 Wohnungen erfolgen. Damit wäre das Projekt zwei der größten Wohnungsbauvorhaben Berlins zu beiden Seiten dieses Grundstücks beim Planungstempo weit voraus.