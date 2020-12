Berlin. Auch eine Verschönerung funktioniert in manchen Fällen nur mit Erlaubnis: Dank Einwilligung des Bezirksamts hat der Bürgerpark-Verein eine bislang mit Graffiti verunstaltete Wand der Grünanlage neu gestalten lassen. In mühevoller Arbeit wurde die Mauer vor dem Ziegengehege des Bürgerparks erst von den alten Schmierereien befreit – und nun verlieh ein Team um den Künstler Lars Oschatz der Betonfläche eine auffällige Neugestaltung in Form eines Naturgemäldes: Es zeigt in überdimensionaler Größe drei Vögel inmitten von Laub und Blüten. Und steht nicht im Widerspruch zum Denkmalschutz des Parks, der Veränderungen nur mit einer Freigabe der zuständigen Behörden erlaubt. „Wir sind unheimlich glücklich, dass wir das noch in diesem Jahr hinbekommen haben“, sagt Ines Kempe vom Bürgerpark-Verein, einer Gruppe von 40 ehrenamtlich engagierten Anwohnern, nach Vollendung des Werks. Eine Bezahlung der Künstler habe das Bezirksamt Pankow aus dem Fonds „Sauberes Berlin“ organisiert.