Neue Initiative will jeden Sonntag an Corona-Tote erinnern

Berlin. Es ist so als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen – maximal 487 Todesfälle an einem Tag verzeichnete das Robert-Koch-Institut in diesem Dezember. Aber solche Zahlen bleiben zumeist eine statistische Größe. Für den Journalisten Cristian Y. Schmidt ist das eine verstörende Art des Umgangs mit einem Drama, das aus seiner Sicht die eine Nennung von Namen verdient und das Zeigen von Gesichtern. Als Privatperson hat er zu Nikolaus in Prenzlauer Berg eine Initiative gestartet, um Corona-Toten in Berlin von nun an jeden Sonntag zu gedenken. Nach Schmidts Aufruf bei Facebook verwandelte sich der Stierbrunnen am Arnswalder Platz spontan in einen Erinnerungsort mit Grablichtern und handgeschriebenen Schildern – zuerst hatte die Berliner Zeitung berichtet. „Im Frühjahr, als in Italien und New York viele Menschen starben, standen Corona-Tote viel mehr im Vordergrund. Jetzt haben wir in Deutschland italienische Verhältnisse, aber die Toten sind unsichtbar“, beklagt Schmidt eine Diskrepanz.