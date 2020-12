Brandstiftung vermutet Schwere Brandschäden: Neues Dach für Klinik in Weißensee

Berlin. Es war ein Inferno in einer ganzen Serie von Bränden: Am früheren Kinderkrankenhaus Weißensee hat Ende September ein weiteres Feuer schwerwiegenden Schäden hinterlassen. Die Flammen zerstörten an den Dächern der denkmalgeschützten Klinik derart viel Substanz, dass jetzt Sicherungsarbeiten nötig sind.