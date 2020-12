Hugenotten in Buchholz Grabstein-Streit in Pankow: Neue Mauer stützt Friedhofswand

Berlin. Erst galt die Friedhofsmauer als einsturzgefährdet. Dann gab das Bezirksamt Pankow – weil Geld für die Sanierung fehlte – die komplette Wand zum Abriss frei. Nach Protesten gegen die Zerstörung von dort angebrachten Grabplatten der Gründerfamilien sorgte das Amt auf dem Friedhof Französisch Buchholz IX jetzt für eine neue Lösung: Die letzten verbliebenen Gräber an der Wand haben ab sofort einen Umsturz-Schutz in Form einer massiven Mauer. Manch einen Friedhofsbesucher erinnern die Betonsegmente an ein anderes geschichtliches Kapitel als die Besiedelung des heutigen Buchholz durch Hugenottenfamilien aus Frankreich. Tatsächlich war die Stütze in Berliner Mauer-Optik nicht unbedingt das, was Anwohner und Historiker mit dem Pankower Straßen- und Grünflächenamt vereinbart hatten.