Haupteingang des Bahnhofs Pankow bleibt wochenlang gesperrt

Zugang versperrt: Gerüste und Baken verstellen den direkten Weg vom Garbatyplatz zum Bahnsteig der U-Bahnlinie 2 in Pankow.

Die BVG lässt Reparaturen am Dach der Bahnhofshalle durchführen. Es ist nicht die erste Maßnahme zu Modernisierung des Verkehrsknotens.

Berlin. An einer der wichtigsten Verkehrsdrehscheiben im Norden Berlins müssen Pendler in der Vorweihnachtszeit auf den Haupteingang verzichten: Das Portal des U-Bahnhofs Pankow vor dem Garbatyplatz bleibt noch bis zum 18. Dezember gesperrt, wie die BVG auf Nachfrage mitteilt. Nicht nur die Front der Bahnhofshalle, auch ein Teil der stark genutzten Doppelstock-Fahrradständer neben dem Portal ist derzeit eingerüstet und lässt sich nicht mehr nutzen. Hintergrund der Baumaßnahme sind Sanierungsarbeiten im Bereich des Dachs der Bahnhofshalle, erklärt ein Sprecher der Verkehrsbetriebe. Zur Erneuerung der Entwässerung, musste an der Front zusätzlich ein Gerüst angebracht werden, heißt es.

Frühere Maßnahme am U-Bahnhof Pankow brachte neues Wanddekor Bereits Ende 2018 hatte die BVG das Innere der Bahnhofshalle und die Rolltreppen hinunter zum Bahnsteig der U-Bahnlinie 2 neu gestalten lassen. Weil das Entfernen von Graffiti auf den teuren beigefarbenen Steinplatten des U-Bahnhofs Pankow große Probleme bereitet, kam man zum Entschluss, alle Wände mit Folien zu überkleben . Auf Dauer waren die Reinigungskosten für die hochwertige Fliesung aus „offenporige Feinsteinzeug“ zu hoch. Statt diskreter Ockertöne dominieren seitdem schrille Muster mit violetten und blauen Blitzen auf schwarzem Grund – Schmierereien sind darauf praktisch unsichtbar.