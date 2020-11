Auch in 100 Jahren modern: Sechs Pläne für das Pankower Tor

Berlin. An Startschüssen herrschte – das muss bei der Ausrufung eines Meilensteins am Pankower Tor gesagt sein – kein Mangel. In den rund 13 Jahren seit dem Ausrollen von ersten Plänen für ein neues Quartier auf der Brache des Güterbahnhofs Pankow planten Möbelunternehmer Kurt Krieger, Senat und Bezirk immer wieder um. Ständig bestimmten sie anhand von Absichtserklärungen, Prüfverfahren und auch mit Gerichtsverfahren von neuem, wie für über 500 Millionen Euro auf fünf Baufeldern entlang der Granitzstraße die Stadt der Zukunft entstehen soll. Jetzt aber wird das Vorhaben wirklich ganz konkret: Am 11. Dezember startet ein Werkstattverfahren, das erste maßstabsgetreue Entwürfe liefert für die Ausgestaltung der heutigen Steppe. Die bislang groben Pläne erhalten feine Züge – das Pankower Tor bekommt mit Entwürfen von sechs Architektenteams Charakter und Gesicht. So viel steht fest: Der Bau von 2000 Wohnungen, einem Möbelzentrum, zwei Schulen und Läden könnte dem Norden Berlins auch ein markantes Hochhaus bescheren.

Tierschutz am Pankower Tor: Kröten ziehen um, Eidechsen bleiben

Selbst für ein Vorhaben mit so vielen Etappenstarts ist der Beginn des Workshops ein Durchbruch, wenn man die Schwierigkeiten der letzten Monate bedenkt. Da galt es nicht nur die Rettung von historischen Bahngebäuden wie dem stadtbekannten großen Rundlokschuppen mit der Platzierung einer neuen Schule überein zu bringen. Die Zukunft für neue Bewohner hing ab vom Schicksal der streng geschützten Amphibien auf dem Bahngelände.

Mehr als 1000 Exemplare der streng geschützten Kreuzkröte (Bufo calamita) fühlen sich auf dem Baufeld am Güterbahnhof Pankow heimisch.

Foto: dpa Picture-Alliance / H. Schulz / picture alliance / blickwinkel/H

Nun steht laut Gerald Leue, dem Verantwortlichen für Bauleitplanung in Pankows Stadtplanungsamt, fest: Die Population von Zauneidechsen wird auf dem Gelände verbleiben und erhält ein fünf Meter breites Biotop entlang der heutigen Bahntrasse, wo sich künftig außerdem der neue Radschnellweg „Panke Trail“ einfügt. „Förderung von an urbane Strukturen angepasste Tierarten“, nennt sich dieser Punkt in den Vorgaben an die Planerteams im Werkstattverfahren.

Dass Architekten noch vor Weihnachten ihre Arbeit aufnehmen dürfen, liegt an der Beendigung eines Streits zwischen Kurt Krieger und Naturschutzbehörden über die Zukunft der zweiten Amphibienart. Krieger wollte den Workshop nicht eher ausloben, bis ein Umzug der Kreuzkröten auf seinem Gelände geregelt ist. Nun da ein neues Zuhause für die Kröten in Brandenburg zumindest überprüft wird , willigte der Investor überraschend ein.

Pankower Tor soll sich als Jahrhundertwerk bewähren

Was aber ist das Ziel des Werkstattverfahrens? Für das Bezirksamt Pankow geht es um Signale für die Zukunftsfähigkeit des Quartiers. „Man soll in 100 Jahren durchgehen können und sagen können: Das ist gut gemacht“, erklärt Gerald Leue. Genaue Anhaltspunkte für das Jahrhundertwerk geben die Zahlen in den Vorgaben für die Planer: Verlangt ist ein „verkehrsarmes Quartier“ mit bis zu 5000 Fahrrad-Abstellplätzen – mindestens 2,5 werden pro Wohnung werden zur Verfügung stehen.

Autos sollen möglichst in Quartiersgaragen verschwinden, wobei sich der Platz auf 800 bis 1200 Pkw beschränken soll – der Stellplatzschlüssel liegt nach jetzigem Stand bei 0,4 bis 0,6 pro Wohnung, was Kritiker aufseiten der Grünen noch als zu hoch empfinden. Zusätzlich veranschlagt sind allerdings 500 Parkplätze für Büros, 250 Plätze für Einzelhandel an der Berliner Straße und weitere 400 vor Kriegers neuem Möbelzentrum.

Damit das eigene Auto möglichst verzichtbar wird, sind vier Straßenbahnhaltestellen entlang der neuen Tramlinie vom Bahnhof Pankow zum Pasedagplatz in Weißensee in Arbeit, wobei dieses Vorhaben aktuell durch Auswirkungen der Corona-Krise hinter dem Zeitplan liegt . Und wo so viel Beton zum Einsatz kommt, muss auch die Naherholung eingeplant sein: 2,4 Hektar bleiben für Grünanlagen reserviert, dazu 6000 Quadratmeter für neue Spielplätze.

Werkstattverfahren erlaubt Architekten, „Hochpunkte“ zu setzen

Wenn man bedenkt, dass auch zwei Kitas, eine Bibliothek, eine Galerie und Einzelhandel auf dem 40 Hektar großen Areal zu verorten sind, geraten die Anforderungen für das Zukunftsquartier höchst komplex. Deshalb sind ungewöhnliche Lösungen in der Vertikalen willkommen. „Hochpunkte werden möglich sein. Wir können gespannt sein, was man uns vorschlägt“, zeigt sich Pankows Chefplaner Gerald Leue neugierig.

Schon heute das Gesicht des neuen Wohnquartiers: Der historische Rundlokschuppen an der Prenzlauer Promenade wird im Rahmen des Großprojekts Pankower Tor saniert.

Foto: Thomas Schubert

Mit dieser Aussage wird ein Vorschlag ins Konzept aufgenommen, den die Pankower Grünen schon vor Jahren empfohlen hatten . Am Pankower Tor will die Umweltpartei großstädtische Dichte und Hochhaus-Lösungen zulassen, um dafür die Zersiedlung durch neue Quartiere auf der „grünen Wiese“ wie im Fall der Elisabeth-Aue zu vermeiden. Almuth Tharan, die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, bescheinigt den neuesten Plänen für das Pankower Tor eine Reife, von der man anfangs weit entfernt gewesen sei. „Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt ist es eine qualitätvolle Sache geworden“, sagt Tharan zum Workshop-Start. Man komme weg von einem fantasielosen Planungsstand, als Bürger in Informationsveranstaltungen aufsprangen und riefen: „Der Pankower will da nicht wohnen.“

Aber wird die Bewohnerschaft in Berlins Nordosten auch steile Neubauten akzeptieren? „Hochpunkte halten wir nicht für erforderlich“, zweifelt Roland Schröder, der Fraktionschef der SPD am Nutzen. Wenn solche Marken im Werkstattverfahren aber eine herausragende Qualität bekommen und sich in das Hochhausleitbild der Stadt Berlin einfügen, wolle man das „wohlwollend aufnehmen“.

Pankows Bezirkspolitiker wollen jetzt Tempo machen

Genau wie die SPD fordert auch Pankows CDU-Fraktion, die vielen Verzögerungen bei der Planung des Zukunftskiezes auszugleichen, indem man bestimmte Baufelder des Quartiers vorzieht – denn ein Gesamtprojektstart vor 2024 gilt derzeit als unrealistisch. Deshalb schlägt der Fraktionsvorsitzende Johannes Kraft erneut vor, das Verfahren in mehrere kleinere Bebauungspläne zu gliedern. Und weniger strittige Projektteile wie das Möbelzentrum oder Schulen vorzuziehen. „Alle Probleme mit einem Plan lösen, das wird viel länger dauern“, warnt der CDU-Politiker. Wichtig sei die symbolische Wirkung, dass am Güterbahnhof erste Baukräne ihre Ausleger heben. „Es muss so schnell wie möglich losgehen. Keiner versteht, warum das alles über zwölf Jahre dauert.“ Hochhäusern seien der CDU hier willkommen, „denn so kann man eine Marke setzen und Kieze definieren.“

Möbelunternehmer Kurt Krieger will im Zentrum von Pankow 500 Millionen Euro investieren – möglichst bald.

Foto: Thomas Schubert

Selbst Pankows Linke, die stärkste Kraft im Bezirk, zeigt sich für dieses Thema offen: „Wenn guter Städtebau einen Hochpunkt für sinnvoll hält, wird sich die Linksfraktion dem nicht verschließen, wir sind aber auch nicht am Alexanderplatz“, sagt Sprecher Fred Bordfeld. Was die sechs Planerteams ausarbeiten, werden Bürger erstmals bei einer Werkstatt am 11. Februar diskutieren können. Ein Ende des Workshops mit der Auswahl eines Siegentwurfs durch Juroren steht für Juni 2021 im Plan. Stimmberechtigt ist dann ein Expertengremium, unter anderem besetzt mit mehreren Architekturprofessoren, Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, Kurt Krieger und Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne).

Rundlokschuppen könnte Markthalle oder Fahrradkaufhaus werden

Schon jetzt ist klar: Einen historischen Gegenpunkt zu markanten Neubauten setzt der denkmalgeschützte Rundlokschuppen, den Kurt Krieger komplett sanieren wird. Für die Nutzung gibt es unzählige Vorschläge. „Ich fand bis jetzt die Idee einer Markthalle für regionale Produkte am charmantesten. So etwas fehlt in Pankow noch und würde einen guten Gegenton zu den Möbelhäusern setzen“, meint Fred Bordfeld von der Linken. SPD-Mann Roland Schröder baut eher auf ein neues Fahrradkaufhaus, das von einem der großen Berliner Händler wirtschaftlich zu betreiben wäre.

Überhaupt geht es beim Pankower Tor nicht nur um die zukünftigen Bewohner, sondern um alle Anrainer, wie Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) betont. Er fordert ein „abwechslungsreiches, an Pankower Baukulturen anknüpfendes Quartier“, das „Urbanität mit Luftigkeit verbindet und quirliges Leben wie Ruhe- und Grünzonen bereithält.“ Benn hebt dabei die Bedeutung des Quartiers als „Eingang zum Pankower Zentrum“ und als „Beitrag zur Attraktivierung des alten Ortskerns“ hervor. Die Zukunft Pankows, sie soll am Ende versöhnt sein mit der Tradition.

