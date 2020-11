Selfie-Museum in Prenzlauer Berg vor dem Aus

Berlin. Sprünge ins Bällebad, posieren im Konfettiregen, kuscheln mit einem Lama aus Plüsch – das Selfie-Museum „The Wow Gallery“ in Prenzlauer Berg versucht sich erst seit wenigen Monaten als Kulisse für Social-Media-Fotos zu etablieren. Aber jetzt hat der Gründer Torsten Künstler schon den zweiten Lockdown in der Corona-Krise binnen zehn Monaten zu verkraften – und erhielt pünktlich zur erneuten Zwangsschließung im November eine Mieterhöhung von der Gewobag.

Um mehr als 50 Prozent hat die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft als Eigentümerin des früheren Kaufhauses an der Greifswalder Straße ihre Mietforderungen angehoben, beklagt Künstler. Das war zwar vertraglich vereinbart, ist aber für den kleinen Betrieb ohne Einnahmen durch Eintrittsgeld ruinös. „Wir sind eiskalt abgeblitzt“, ärgert sich der Betreiber über die gescheiterten Verhandlungen. Nach der Insolvenz des Kinos Colosseum droht Prenzlauer Berg in der Krise nun schon die zweite Kultureinrichtung zu verlieren. Künstler sieht sich und 16 Mitarbeiter in einer dramatische Lage und sagt: „Wir sind kurz vor der Schließung.“

Selfie-Museum in Prenzlauer Berg fällt durch die Raster der Corona-Hilfen

Auf Anfrage der Berliner Morgenpost bestätigt eine Gewobag-Sprecherin die Darstellung des Selfie-Museums. Sie schreibt: „Es ist korrekt, dass gemäß der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Mietstaffel die Miete ab Mitte November erhöht wurde. Wir möchten hinzufügen, dass wir unserem Mieter entgegengekommen sind und für das erste Jahr eine geringe Miete vereinbart haben.“ Weiterhin verweist die Gewobag auf staatliche Hilfen, die gedacht sind, um Betrieben durch den Teil-Lockdown zu helfen. Bei ungeklärten Situationen sei man dazu bereit, mit „MieterInnen ins Gespräch zu kommen, um individuelle Lösungen, wie beispielsweise Mietstundungen, zu finden“.

Berlin als Social-Media-Spielplatz: Filmemacher Torsten Künstler hat im Selfie-Museum auch die Berliner Mauer als Sitzgelegenheit verbaut.

Foto: Thomas Schubert

Ein Entgegenkommen, von dem „The Wow“-Chef Torsten Künstler nichts merkt. Aus seiner Sicht wäre die Mieterhöhung durch die Gewobag wegzustecken, wenn man denn staatliche Hilfszahlungen für Kulturbetriebe in der Corona-Krise erhielte . Doch das sei nicht der Fall, weil ein Selfie-Museum als Kultureinrichtung schwer zu fassen ist.

Torsten Künstler beschreibt das Dilemma folgendermaßen: „Unser Problem ist, dass wir leider durch alle Förderungen fallen. Es gibt keine Erläuterungsmöglichkeiten, und wir stehen kurz vor der Insolvenz, weil wir eine Neugründung sind und damit keine Vorjahresumsätze in die digitalen Masken der IBB einstellen können.“ Auch die so genannte Soforthilfe IV, mit der manche Berliner Nachtclubs 500.000 Euro Unterstützung bekamen, sei inzwischen abgelehnt worden. „Jegliche kulturelle Relevanz wurde uns hier wohl aberkannt“, ärgert sich der Betreiber.

Pankow drängt bei Gewobag auf „schnellstmögliche Einigung“

Den Wert der Einrichtung bekräftigen hingegen Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) und Wirtschaftsstadträtin Rona Tietje (SPD). In einem gemeinsamen Unterstützungsbrief haben sie sich zunächst an die Gewobag gewandt, zumal die Gesellschaft vom Selfie-Museum außerdem die Behebung von Brandschutzmängeln auf eigene Kosten verlangt. Auch das steht im Mietvertrag, erweist sich aber jetzt als zusätzliche Last.

Nun schreiben Benn und Tietje: „Aus Sicht des Bezirks Pankow stellt das Konzept durch die gezielte Ansprache der jungen, modernen Social-Media-Generation sowie durch die sehr medienwirksame Inszenierung eine kulturelle und touristische Bereicherung unseres Bezirks und der Stadt Berlin dar, die auch positive Impulse für den umgebenden Kiez mit sich bringen kann.“ Mit Blick auf den Lockdown und fehlende Einnahmen des „The Wow“ drängen Benn und Tietje auf eine „schnellstmögliche Einigung“ und verweisen auf „einen hohen Zeitdruck für eine Klärung des Sachverhalts“. Parallel dazu sucht Wirtschaftsstadträtin Tietje nach einer Fördermöglichkeit, die zu diesem besonderen Fall passt.

Vielleicht ist es die letzte Chance für das Selfie-Museum. „Die Wirtschaftsförderung tut was sie kann“, sagt Torsten Künstler. Eine individuelle Betreuung für Kulturprojekte, die sich traditionellen Definitionen entziehen, hat er bisher beim Land Berlin vermisst – „nun drohen wir am ausgestreckten Arm zu verhungern“.