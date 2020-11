Im Mauerpark öffnet Berlins größter Wasserparkplatz

Berlin. Was die Ingenieure der Berliner Wasserbetriebe leisten konnten, ist vollbracht. Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Regen. Und es braucht mehr als einen Novemberschauer, um den neuen Stauraumkanal im Boden des Mauerparks an seine Grenzen zu bringen.

Mit einem Fassungsvermögen von 7611 Kubikmetern wartet die 654 Meter lange Röhre des Stauraumkanals in Prenzlauer Berg als größter „Wasserparkplatz“ Berlins auf seine Bewährungsprobe. „Das Volumen entspricht bis zu 60.000 vollen Badewannen“, sagt Wasserbetriebe-Vorstandschef Jörg Simon zur Veranschaulichung dieser Masse.

Mit dem Einreißen einer unterirdischen Mauer ist das gigantische Bauwerk, das die Sauberkeit der Berliner Flüsse verbessern soll, seit Dienstag endgültig mit der Berliner Kanalisation in der Gleimstraße verbunden.

Wasserbetriebe bauen jetzt riesiges Becken in Mitte

Während die Presslufthämmer unten trillerten, erklärte Wasserbetriebe-Sprecher Stephan Natz nach zwei Jahren das aufwendigste Bauprojekt seines Hauses für beendet – mit einem Ausspruch, der sich für die Verkündung einer erfolgreichen Papst-Wahl eignet: „Habemus Stauraumkanal!“

Passend dazu: Die Ankündigung zum Bau einer abwassertechnischen „Kathedrale“. Damit ist das nächste bevorstehende Großprojekt der Wasserbetriebe im Bezirk Mitte gemeint. An der Chausseestraße wird laut Natz ein kreisrundes Bauwerk entstehen, das mit einem Fassungsvermögen von über 17.000 Kubikmetern den Mauerpark-Stauraumkanal noch einmal um mehr als das Doppelte übertrifft. „Voraussichtlich im kommenden März geht es los“, kündigt der Sprecher an. Sperrungen und Staus verlagern sich also an einen neuen Ort.

Bis dahin wird der jetzt fertiggestellte Kanal zwischen Gleim- und Eberswalder Straße wahrscheinlich nicht nur einmal vollgelaufen sein – das hofft jedenfalls der Projektverantwortliche Frank Etzold. „Wir starten jetzt einen zweimonatigen Probebetrieb. Ziel ist es, dass wir dabei zwei komplette Füllungen des Kanals erleben“, heißt es zum weiteren Ablauf. Laut Etzold kurz vor Weihnachten kein einfacher Wunsch: „Dafür braucht man am besten starke Sommergewitter.“

Test des Stauraumkanals: Tanklaster simulierten Starkregen

Das Wirkprinzip der 20 Millionen Euro teuren Röhre zwölf Meter unter dem Mauerpark ist einfach: Wenn die Pumpwerke die Regenmenge nach starken Schauern nicht mehr bewältigen können, gelangte die Brühe aus der Kanalisation bislang in die Panke.

Von nun an wird es stattdessen in der Röhre unter dem Mauerpark „zwischengeparkt“, bis das Kanalsystem den Niederschlag aufbereiten und abführen kann. Damit ist der Mauerpark-Stauraum bedeutender Teil eines Bündels von Projekten, mit denen die Wasserbetriebe bis zum Jahr 2025 nicht weniger als 300.000 Kubikmeter Niederschlagswasser abfangen wollen . Laut Jörg Simon ist der Weg bis dahin nicht mehr weit – 50.000 Kubikmeter Kapazität fehlen noch seit dem Betriebsstart des Mauerpark-Kanals.

Dessen Entstehung provozierte erst Anwohnerproteste und produzierte dann spektakuläre Bilder, als eine Tunnelbohrmaschine namens Kerstin sich durch den Boden im früheren Todesstreifen fraß. Unvergessen ist auch die große Tunnelwanderung im November 2018 , als Besucher den Rohbau der Röhre komplett durchwandern konnten. Und dabei mit Kreide Signaturen an den Wänden hinterließen. Bis auf einige unerlaubte Graffiti mit wasserfesten Farbe sind sie inzwischen abgewaschen, erklärt Stephan Natz.

Denn auch wenn man jetzt auf die erste „natürliche“ Befüllung des Kanals durch Regen wartet, gab es im vergangenen Sommer schon einen überaus feuchten Testlauf. Dafür fuhren am Mauerpark zwölf riesige Tankwagen vor und entluden ihre Last in die Tiefe. So viel ist seit diesem Test klar: Der Tunnel hält dicht.

Schließung des Gleimtunnels wegen Geisterfahrern

Im Gedächtnis bleiben aber nicht nur solche PR-Aktionen oder die mit Street-Art dekorierten Lattenzäune an der Oberfläche des Gewerks, sondern auch die verkehrspolitischen Volten um den benachbarten Gleimtunnel. Der war rund eineinhalb Jahre für den Autoverkehr voll gesperrt , obwohl die Wasserbetriebe dies nicht beantragt, sondern den einspurigen Betrieb empfohlen hatten.

Wie sich herausstellte, war das Bezirksamt Pankow in Gesprächen mit der Berliner Polizei und Anwohnern zu dem Schluss gekommen, dass die Einbahnstraßen-Lösung zu gefährlich ist – weil Geisterfahrer Unfälle verursachen könnten. So blieb der Tunnel komplett gesperrt, bis die Wasserbetriebe die letzten Baufelder an der Gleimstraße in diesem Sommer fertigstellten.

Auch am anderen Ende des Mauerparks, dem Haupteingang an der Eberswalder Straße, hinterließ die Großbaustelle ihre Spuren. Wo viele Monate lang Baufahrzeuge und Container Fläche belegten, ist das Portal nun wieder hergestellt – und mehr als das: Es dient jetzt auch als kleines Freilichtmuseum des Kalten Kriegs. Zwei Fundstücke vom Beginn der Projekts, eine Panzersperre und der Eingang eines Fluchttunnels, sind seit einigen Wochen Teil eines „archäologischen Fensters“ . Der Boden im Mauerpark – er hatte schon Geschichte, lange bevor Tunnelbohrmaschine Kerstin kam.