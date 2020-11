Straßenbahn-Baustelle führt zu Staus in Weißensee

Berlin. Umsteigen auf Ersatzbusse, länge Fahrzeiten, Staus: Die neue Straßenbahn-Baustelle der BVG in Weißensee führte am Montag zu ersten starken Behinderungen im Berufsverkehr. Weil für den Schienenersatzverkehr teilweise eine Fahrspur für Autos als Busspur umgewidmet wird, ist die verbliebene Spur der Berliner Allee (B2) besonders stark belastet. Im Streckenabschnitt der Tram zwischen Indira-Gandhi-Straße und Buschallee lassen die Verkehrsbetriebe eine Woche lang Weichen erneuern. Dazu wird der Tramverkehr auf diesem Teilstück bis Sonntag, 29. November, bis etwa 7 Uhr morgens eingestellt - mit Auswirkungen auf die besonders stark genutzte Metrotram M4, sowie die Linien 12 und 16. Für die BVG ist es ein weiterer Teil einer ganzen Serie von Sanierungsprojekten in diesem Jahr .

Straßenbahn-Baustelle in Weißensee: Auch Leitungen werden erneuert

Im Fall der M4 ist das Streckennetz während der Bauarbeiten zweigeteilt. Die Straßenbahnlinie fährt derzeit zum einen von den beiden Endstationen Zingster Straße und Falkenberg über Sulzfelder Straße zum Pasedagplatz oder zum Betriebshof Weißensee. Und zum anderen ist sie vom S-Bahnhof Hackescher Markt über Weißer See, Hohenschönhauser Straße bis Freienwalder Straße oder bis zur Station Ahrensfelde/ Stadtgrenze unterwegs.

Der Grund für den Schienenersatzverkehr auf der Tramlinie M4: Bauarbeiten an Weichen in Weißensee.

Foto: Thomas Schubert

Die Linie 12 ist zwischen den Stationen Am Kupfergraben, Weißer See sowie Hohenschönhauser Straße im Einsatz und fährt von dort weiter zur Haltestelle Scharnweberstraße/Weichselstraße. Beim Ersatzverkehr mit Bussen ist für die Linie ist eine Verbindung zwischen Sulzfelder Straße, Weißer See und Gounodstraße eingerichtet. Überhaupt nicht in Betrieb ist die Linie 16, die vor allem als Verstärkung auf mehreren Metrotram-Linien dient.

Direkt nach dem Ende der Bauarbeiten an den Weichen schließt sich eine zweite kleinere Maßnahme an. Die Erneuerung der Fahrleitungen in Weißensee ist von Sonntag, den 29. November, 7 Uhr, bis Montag, 30. November, bis etwa 0.30 Uhr eingeplant. In dieser Zeit ist die zweigeteilte Linienführung der M4 noch einmal verändert. Sie fährt dann zum einen von Zingster Straße beziehungsweise Falkenberg über Sulzfelder Straße zum Pasedagplatz oder Betriebshof Weißensee. Und zum anderen vom S-Bahnhof Hackescher Markt über Greifswalder Straße/Danziger Straße zum Arnswalder Platz in Prenzlauer Berg. Die Streckenführung des Ersatzbusses für die M4 im Bereich der Baustelle ist entsprechend angepasst.