Berliner Senat erwägt Aufkauf des Kinos Colosseum

Nach der Schließung des Kinos Colosseum laufen Verhandlungen über die Zukunft der Immobilie in Prenzlauer Berg.

Über 10.000 Kino-Fans fordern die Wiederöffnung des insolventen Lichtspielhauses in Pankow. Auch staatliche Hilfe ist dafür denkbar.

Berlin. Nicht nur aus Sicht der Angestellten war die Schließung des Kinos Colosseum kurz vor den Corona-Lockerungen im Sommer ein Schock. Mehr als 10.000 Anhänger des Traditionshauses an der Schönhauser Allee fordern in einer Onlinepetition unverdrossen, den fast 100 Jahre alten Kulturort, ein Erbstück der Berliner Filmlegende Artur Brauner, zu sichern – obwohl das Ende mit der Liquidierung des Betriebs inzwischen besiegelt ist. Doch hinter den Kulissen laufen nun die Verhandlungen über die Zukunft der leerstehenden Immobilie in prominenter Lage.