Halbseitig Poller: Pankow plant umstrittenen Radweg

Berlin. Dass Radfahrer den rumpeligen Streifen auf dem Gehweg der Storkower Straße in Prenzlauer Berg als Tortur empfinden, ist kein Geheimnis. Aber wie sollte ein moderner Radweg beschaffen sein, der die Lage verbessert und die Bedingungen des Berliner Mobilitätsgesetztes erfüllt? Zu dieser Frage lagen das Bezirksamt Pankow und die Verkehrsexperten der Fraktionen monatelang im Streit. Kern des Konflikts: Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) nimmt an, dass ein neu angelegter Radweg zwingend ein schützendes Element braucht, damit Radfahrer vor dem Autoverkehr sicher sind – zum Beispiel durch eine Leiste aus Pollern.

Etliche Mitglieder des Pankower Verkehrsausschusses halten aber dagegen, dass im fraglichen Abschnitt zwischen Landsberger Allee und Kniprodestraße ein Pollerschutz unsinnig wäre. Der Grund: Es gibt hier so viele Zufahren zu Gewerbegrundstücken, dass die Pollerleiste voller Lücken sein müsste, damit Autos auf diese Grundstücke einbiegen können. Nun nennt das Bezirksamt einen neuen Plan: Auf beiden Seiten der Storkower Straße fallen für einen breiten Radweg die Parkplätze weg. „Es ist nunmehr vorgesehen, keine Flächen mehr für den ruhenden Verkehr vorzuhalten“, erklärt Kuhn.

Radweg auf der Storkower Straße: Poller nur im Nordosten

Einen Schutz aus Pollern oder anderen Barrieren bekommen Radfahrer laut des überarbeiteten Konzepts nur noch auf der nordöstlichen Seite der Straße. „Auf der Südwestseite ist diese Variante aufgrund der zahlreichen Zufahrten nicht die Ideallösung. Daher ist hier ein breiter und von der Fahrbahn gut einsehbarer Radweg geplant“, schreibt der Stadtrat in einem aktuellen Bericht. Nun werde die Planung dementsprechend geändert. Wann der Umbau der Storkower Straße in Prenzlauer Berg nach diesem Muster beginnen kann, ist aber noch offen.

Pankows SPD-Fraktionschef Roland Schröder will die Maßnahme in jedem Fall erneut diskutieren lassen. Wie man Radfahrern auf der ungeschützten Seite der Straße ein gutes Angebot machen will, sei „nur schwer nachvollziehbar“. Unzufrieden zeigt sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Kraft – er verweist darauf, dass sich auch an der nordöstlichen Fahrbahnseite der Storkower Straße so viele Grundstückseinfahrten befinden, dass hier ein Pollerschutz wirkungslos wäre. Er habe auf 500 Metern mehr als ein Dutzend Zufahren gezählt. Und an jeder Stelle müsste man die Pollerleiste für etwa zehn Meter unterbrechen. „Ein lückenhafter geschützter Radweg vermittelt eine Sicherheit, die nicht da ist“, warnt Kraft. Insgesamt sei hier ein Radweg komplett ohne Poller die konsequentere Lösung und günstiger umzusetzen.