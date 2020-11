Berlin Pankow: Neuer Bahnhof Karower Kreuz - welche Linien dort fahren sollen

Berlin. Zwei Ebenen, sieben S- und Regionalbahnen und zunächst 15.000 Umsteiger pro Tag: Der Turmbahnhof Karower Kreuz wird ein Schlüsselbaustein im Verkehrskonzept für den Berliner Nordosten – und eine Antwort des Berliner Senats auf erheblich mehr Mobilität durch Zehntausende Zuzügler in Pankows neuen Wohnquartieren wie dem Blankenburger Süden. Wenn dieser Verkehrsknoten zwischen den heutigen S-Bahnhöfen Karow und Buch voraussichtlich Ende der 2020er Jahre in Bau geht, sollen sich nicht nur neue Verbindungen aus dem boomenden Norden Pankows ins Stadtzentrum ergeben. Vor allem für Pendler aus Brandenburg entstehen Verknüpfungen, die chronisch verstopfte Straßen am Stadtrand entlasten sollen.

Karower Kreuz: Halt für Züge zum Flughafen BER und neue S6

Welche Linien am Karower Kreuz halten werden, hat Staatsekretär Ingmar Streese auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Tino Schopf nun auflisten lassen: Es handelt sich um die S-Bahn-Linie S2 im 10-Minuten-Takt, den Regionalexpress RE3, die Regionalbahn RB12 (jeweils stündlicher Halt) und die Heidekrautbahn RB27, die durch die Herrichtung ihrer alten Stammstrecke bis nach Gesundbrunnen führen soll.

Außerdem vernetzt das Karower Kreuz völlig neue Angebote wie die S-Bahnlinie S6, die von Buch nach Grünau, die über den Ostring im 20-Minuten-Takt verkehrt, die Regionalbahn RB32 von Oranienburg zum Flughafen BER und bis nach Ludwigsfelde. Und die S-Bahn-Linie S75, die von ihrer heutigen Endhaltestelle in Wartenberg bis Birkenwerder verlängert werden soll – mit Halt am Karower Kreuz.

Gerade die Verlängerung dieser Linie nach Brandenburg wird laut Streese zu einer weiteren Belebung des Turmbahnhofs führen. „Sofern die S75 zum Bahnhof Karower Kreuz verlängert und Richtung Hohen-Neuendorf durchgebunden wird, wird mit einer deutlichen Zunahme auf bis zu 30.000 Ein- und Aussteiger gerechnet“, heißt es. Die wohnen zu 90 Prozent an einem anderen Ort und steigen am Karower Kreuz lediglich um. Trotzdem sollen auch 4000 direkte Anwohner in Pankow von den Anbindungen des neuen Bahnhofs profitieren. Mit den Neubauprojekten der 2020er und 30 Jahre werden es noch erheblich mehr.

Pankows Bezirkspolitiker wollen lieber den Bahnhof Buch ausbauen

Trotz dieser Daten sehen sich die Deutsche Bahn und der Senat bei ihrem Großprojekt mit Kritik konfrontiert. Zu teuer, zu spät, zu wenig Nutzwert angesichts der Kosten von über 50 Millionen Euro – das sind Argumente, wie man sie von Bezirksverordneten schon so lange hört, wie die Planungen andauern. Kürzlich nannte Linken-Politiker Wolfram Kempe als Vorsitzender des Verkehrsausschusses das Karower Kreuz eine „Chimäre.“

Ebenso unzufrieden gibt sich Johannes Kraft von der CDU-Fraktion, der einen neuen Regionalbahnhof in Buch für effektiver hält. „In Karow bekommt man nur einen reinen Umsteigebahnhof“, sagt Kraft mit Blick auf den prognostizierten Anteil von nur zehn Prozent an ortsansässigen Fahrgästen. In Buch hingegen könne man jetzige Bahnhofsanlagen kostengünstig so umbauen, dass man ähnliche Verbindungen wie am Karwoer Kreuz schafft und Anlieger vom Campus Buch den Flughafen BER direkt per Regionalbahn erreichen können. „Aktuell liegt die Fahrzeit dorthin bei eineinhalb Stunden“, betont Kraft.

Genau so sieht es auf Landesebene der SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf: „In Buch gibt es Wachstum ohne Ende. Dort könnte man leicht einen weiteren Bahnsteig für Regionalbahnen bauen und bräuchte keinen komplizierten Turmbahnhof.“ Staatssekretär Streese verweist hingegen auf eine positive Nutzen-Kosten-Analyse für das Karower Kreuz und schreibt: „Die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Vorhabens ist nachgewiesen und damit die Vorgabe der Landeshaushaltsordnung erfüllt.“

Pankower sorgen sich um Erreichbarkeit des Turmbahnhofs

Aus Sicht von Bürgerinitiativen aus der Nachbarschaft des künftigen Turmbahnhofs am wichtigsten ist die Frage, wie man aus den 3000 geplanten Wohnungen in Karow oder den 6000 Einheiten im Blankenburger Süden dorthin gelangt. „Zwei der neuen Karower Wohnungsbaugebiete sind kilometerweit vom Bahnhof entfernt. Da wird es eine Lösung brauchen“, sagt zum Beispiel Elke Großmann von der Bürgerinitiative „Wir sind Karower und Berliner“.

Laut Streese wird bei einer Studie derzeit ermittelt, aus welcher der vier Richtungen eine Erschließung mit Bussen gelingen kann. Tatsächlich ist die Anknüpfung an die Nachbarschaften nach bisherigen Planungen noch ein Problem. „Eine Erreichbarkeit des geplanten Turmbahnhofs Karower Kreuz ist bislang nur im Nordquadranten über die bestehende Boenkestraße gegeben“, schreibt Streese. Aus den übrigen Richtungen soll man sich dem Karower Kreuz per Fahrrad oder zu Fuß nähern.

Konkret heißt es: „Darüber hinaus ist die Anbindung des Turmbahnhofs Karower Kreuz für den Rad- und Fußverkehr auch aus den drei anderen Quadranten durch den Bau von Über- oder Unterführungen der bestehenden Verbindungskurven vorgesehen, so dass der neue Bahnhof aus allen umgebenden Siedlungsbereichen erschlossen ist.“

BVG prüft Linie X59 und verdichtet Takt der Tram M2

Schneller und günstiger als der Bahnhof bringen neue Bus- und Tram-Angebote Abhilfe zur Entschärfung des Konflikts zwischen Wohnungsbau und Verkehr. Auch dabei sind Neuerungen in Arbeit, wie die Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage von Schopf ausführt. In Kürzen vorliegen sollen zum Beispiel Prüfungen für die Linie Expressbus-Linie X59 von Französisch Buchholz über Schönholz, Wedding bis Osloer Straße.

Eine direkte Verbesserung des BVG-Angebots für Pankow steht unmittelbar bevor: Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird der Takt auf der Tram-Linie M2 im Abschnitt Am Steinberg bis Alexanderplatz von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet. Diese Frequenz soll auch bei der Verlängerung dieser Linie zum S-Bahnhof Blankenburg gelten – eine wichtige Voraussetzung für den Bau des größten neuen Stadtquartiers in Berlin, dem Blankenburger Süden.