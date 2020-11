Mauerpark-Eingang zeigt Panzersperre und Fluchttunnel

Berlin. Rostrot schimmert die Einfassung im November-Grau: Ein neues archäologisches Fenster am Haupteingang des Mauerparks erinnert ab sofort an die Berliner Teilung – und kündet zugleich den vorläufigen Abschluss der jahrelangen Bauarbeiten im Bereich der Grünanlage an, in der Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen zusammentreffen. Mit Eröffnung des Geschichtsorts kommt die Erweiterung des Mauerparks vorläufig zum Abschluss.

Wasserbetriebe hatten Fluchttunnel 2018 entdeckt

Jetzt finden Besucher hier eine Panzersperre aus der Zeit vor, als das DDR-Regime hier die Grenze Ost-Berlins befestigt hatte. Gleich daneben ist der Eingang eines früheren Fluchttunnels im Boden nachgezeichnet – beide Exponate hatten Bauarbeiter der Berliner Wasserbetriebe 2018 am Parkeingang an der Eberswalder Straße entdeckt.

Mauerpark-Eingang im Stil der Gedenkstätte Berliner Mauer

Die Überreste einer Panzersperre sind am Mauerpark-Eingang in einen rostroten Rahmen mit Informationstafeln eingelassen.

Foto: Thomas Schubert

Gemeinsam mit der Stiftung Berliner Mauer ließ das Land Berlin die historischen Funde so aufarbeiten, dass sie die Formsprache der benachbarten Gedenkstätte Berliner Mauer aufgreifen. So gewinnt das Plateau am Parkeingang mit den Installationen, Informationstafeln und neu gepflanzten Bäumen eine Bedeutung als eigenständiger Ort.

Christoph Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Grün Berlin Stiftung beschreibt das neue Mauerpark-Portal so: „Der neue Vorplatz schafft es, den Mauerpark städtebaulich noch besser in sein Umfeld zu integrieren und verhilft ihm an seinem südlichen Eingang zu mehr Freiraum – er wird so offener und einladender. In Verbindung mit der Ausstellung entsteht so ein Entrée, in dem sich die Geschichte Berlins und seine Gegenwart begegnen.“