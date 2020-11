Wie im Computerspiel: Prater wird zum digitalen Kunstort

Berlin. Im Prater-Biergarten gibt es für die Sanierung immer noch keine Einigung zwischen dem Bezirksamt Pankow und der Pächterin. Das baubedingt seit langem geschlossene Theatergebäude auf dem Gelände wird wegen Verzögerungen noch nicht wie geplant in diesen Wochen eröffnen – aber nun startet der Betrieb zumindest virtuell. Unter dem Titel „Prater digital“ werden am 8. Dezember drei Räume des traditionsreichen Kulturorts für Internetpräsentationen eröffnet.

Kultursenator und Bürgermeister eröffnen Online-Prater

In verschiedenen „Showcases“ soll dann das Potenzial des Hauses deutlich werden, teilt das Bezirksamt Pankow als Eigentümer des Praters mit. Wer die Institution unter www.prater.digital besucht, erlebt dann erste Einblicke in die „programmierte Prater Galerie“, sieht eine Online-Bühne, den sanierten Versammlungsraum und das denkmalgerecht modernisierte Foyer. Zur Online-Eröffnung am 8. Dezember um 15 Uhr wollen Kultursenator Klaus Lederer und Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) das Projekt gemeinsam vorstellen.

Wenn 2021 der eigentliche Neustart des Kulturhauses folgt, soll die Volksbühne das Theatergebäude auf dem 1837 eröffneten Vergnügungsareal in Prenzlauer Berg bespielen. Außerdem bekommt Pankow nach jahrelanger Pause wieder eine kommunale Galerie, die sich hier nach der Prater Sanierung neu gründet. Den Start von Online-Angeboten des „Prater digital“ im Dezember sieht das Bezirksamt als Beispiel dafür, wie sich Kultur in Zeiten von Corona präsentieren lässt.

Besucher sollen sich im Prater per Maus und Tastatur bewegen

Die einzelnen 3D-Modelle der Räume können jederzeit über verschiedene Endgeräte wie Handy, Tablet oder PC besucht werden, ohne dass eine separate App installiert werden muss, heißt es. Vor dem Betreten müssten sich die Teilnehmenden nur einen Avatar auswählen, mit dem sie sich wie in einem Computerspiel per Maus, Tastatur oder Fingerbewegungen auf dem Bildschirm fortbewegen. Bis zu 25 Avatare sollen sich gleichzeitig in einem Raum aufhalten. „Auf diese Weise entsteht ein virtueller Ort, an dem Barrieren zur Teilhabe an digitalen Angeboten im Bereich Kultur abgebaut und gleichzeitig deren Nutzung vermittelt wird“, verspricht der Bezirk.