Klinikum Buch entlässt 97-Jährige Corona-Patientin

Die 97-jährige Corona-Patientin Else Troche aus Bernau gemeinsam mit ihren Ärztin beim Abschied im Klinikum Buch.

Die Seniorin war mit Verdacht auf Schlaganfall ins Pankower Krankenhaus eingeliefert worden. Tatsächlich litt sie an Covid-19.

Berlin. Das Helios-Klinikum Buch hat eine hoch betagte Corona-Patientin entlassen, die ihre schwere Erkrankung trotz mehrerer Risiko-Faktoren überstand. Else Troche (97) wurde zunächst mit Verdacht auf Schlaganfall in das Pankower Krankenhaus eingeliefert. Tatsächlich litt sie aber an einer schweren Lungenentzündung durch Covid-19. „Im Rachenabstrich gelang der Virusnachweis und bestätigte die Diagnose“, berichtet Dr. Fabian Mühlberg, leitender Oberarzt der Kardiologie und Nephrologie der Klinik.