Pankow zählt 17 Verstöße gegen Corona-Regeln in Barbershops

Berlin. Wie oft Gastronomen in Pankow seit Einführung der Corona-Verordnung gegen die Regeln verstoßen haben, kann Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (für AfD) nur grob wiedergeben: Die Zahl liege im dreistelligen Bereich, sagte er auf Morgenpost-Anfrage. Genau erfasst hingegen sind die Verstöße in Frisiersalons, Nagelstudios, Kosmetiksalons und Barbershops.

Insgesamt 18 Verstöße wurden vom Ordnungsamt in Pankow gezählt – davon 17 in Barbershops und einer bei einem Friseur. Für Kosmetik- und Nagelstudios gab es keinen einzigen Befund. Insgesamt kamen aufgrund der genannten Tatvorwürfe 14 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen zustande. Diese neuen Daten ergeben sich aus einer Anfrage der Pankower AfD-Fraktion, die sich speziell auf diese Läden bezog.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Aufdeckung von Corona-Verstößen nur „Nebenprodukt“

Dass in diesem Bereich so präzise Zahlen vorliegen, für Restaurants und Bars aber nur grobe Angaben existieren, liegt laut Krüger daran, dass es sich bei den Kontrollen zum Beispiel in Barbershops um genau protokollierte Schwerpunkteinsätze des Ordnungsamts mit der Polizei gehandelt hat. Und dabei ging es nicht nur um den Infektionsschutz gegen das Coronavirus, sondern vor allem um die Ermittlung von arbeitsrechtlichen Problemen, wie sie in solchen Salons relativ häufig zu finden seien.

Die Hygieneschutz-Verstöße seien eher ein „Nebenprodukt“ der Kontrollen gewesen, sagt Krüger. Eine genaue Aufschlüsselung von Corona-Delikten bei Restaurants sei aus seiner Sicht derzeit obsolet, weil die Lokale durch den Teil-Lockdown ohnehin geschlossen sind und keine Rolle mehr für Ansteckungen mit Covid-19 spielen können.

Als auffällige Hotspots sehe er die Barbershops nicht, sagte Stadtrat Krüger auf Nachfrage. Den Erkenntniswert durch die Schwerpunktkontrollen hält er eher für gering. Die 17 Beanstandungen bezogen sich meist auf Verstöße gegen Abstandsregeln oder die Maskenpflicht.