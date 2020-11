Denkmalschutz lehnt Parkautomaten im Carl-Legien-Viertel ab

Berlin. Sie ist ein architektonischer Schatz und als Unesco-Weltkulturerbe gelistet. Doch die Sonderstellung der Wohnstadt Carl Legien in Prenzlauer Berg verlangt auch spezielle Lösungen, was diverse Erscheinungen des Alltags betrifft.

So bleibt die Aufstellung von Parkscheinautomaten, wie sie überall in Berlin üblich sind, innerhalb der Siedlung aus den 1920er-Jahren tabu – obwohl das Viertel permanent mit Autos zugestellt wird und Lokalpolitiker dafür seit langem Lösungen fordern. Doch beschweren hilft nichts: Parktickets aus blauen Säulen ziehen – das widerspricht dem Denkmalschutz.

„Aus Sicht des Landesdenkmalamtes wurde eine Aufstellung von Automaten sowie entsprechender Beschilderungen in der Kernzone des Denkmalbereiches als nicht Welterbe-verträglich eingeschätzt und daher abgelehnt“, erklärt Pankows Stadtrat für Bürgerdienste, Vollrad Kuhn, auf Anfrage der SPD-Fraktion. Automaten soll es zwar geben – aber nur um die Wohnstadt Carl Legien herum statt mittendrin.

Personalprobleme bremsen neue Parkzone in Prenzlauer Berg

Und nicht nur die Planung solcher Besonderheiten gestaltet sich die Einführung der Parkraumbewirtschaftung für bis zu 2400 Stellplätze in diesem Teil von Prenzlauer Berg langwierig. Im ersten Quartal 2021 soll es nun endlich so weit sein, wie der Grünen-Stadtrat zum neuesten Sachstand mitteilt.

Ursprünglich war bereits der April 2019 als Starttermin für kostenpflichtiges Parken angepeilt, dann sollte die Umsetzung des Plans für das von Bruno Taut gestaltete Viertel bis spätestens Ende 2020 erfolgen. Nun wird auch diese Frist gerissen. Aber nicht die Einwände von Denkmalschützern haben den Start des Projekt so lange verzögert – die Ursachen für den Aufschub liegen tiefer. Und betreffen die Arbeitsfähigkeit des Bezirks.

Stadtrat Kuhn verweist in der Begründung für das schleppende Verfahren auf anhaltende personelle Engpässe in der Straßenverkehrsbehörde. „Da wegen akutem Personalmangel und hohem Krankenstand im betreffenden Sachgebiet derzeit keine Bearbeitung erfolgen konnte, hat hier ein anderer Geschäftsbereich in Amtshilfe unterstützt“, heißt es zu den Schwierigkeiten.

Bei der Ausweisung einer Zone für kostenpflichtiges Parken handle es sich um „einen komplexen Prozess, der hohe personelle Aufwendungen sowie Fachwissen erfordert“. Dank der Hilfe eines externen Dienstleisters ist es nun jedenfalls gelungen, die europaweite Ausschreibung für die Beschaffung der Parkscheinautomaten auf den Weg zu bringen.

Keine Parkscheinautomaten in der Kernzone des Welterbes

Aus Rücksicht auf den Denkmalschutz des Viertels werden die Geräte und Schilder nur außerhalb der „Kernzone“ der Siedlung platziert. In der anschließenden „Pufferzone“ hat das Landesdenkmalamt Automaten und Schilder erlaubt, wenn sich der Standort und das Erscheinungsbild als nicht störend erweisen. Nur so ist die „Welterbeverträglichkeit“ laut Bezirksamt Pankow gesichert.

Und was geschieht nun im architektonisch wertvollen Kerngebiet der Wohnstadt Carl Legien? Dort sind künftig die Stellflächen für die Anwohner mit Parkausweisen reserviert. Nur an den Randbereichen, wo die Automaten zulässig sind, dürfen die Autos der Auswärtigen halten.

Doch selbst das Sachgebiet zur Bewilligung von Anwohnerausweisen, die künftig in ganz Berlin deutlich teurer werden dürften, leidet laut Stadtrat Kuhn an Personalnot. Schnelle Abhilfe schafft eine Mitarbeiterin, die aus dem Ruhestand in den Dienst zurückkehrt. Es soll das letzte Problem gewesen sein, das kostenpflichtiges Parken in Pankows Welterbesiedlung verhindert.