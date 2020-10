Berlin. Ein zweiwöchiger Lockdown im November als „Wellenbrecher“ gegen die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus, ein dosierter Stillstand des öffentlichen Lebens, um Weihnachten zu retten – dieser Vorschlag hat Sören Benn in ganz Deutschland Beachtung verschafft.

Als wohl erster Rathauschef im Land hat der Bezirksbürgermeister von Pankow und Spitzenpolitiker der Linken die Idee eines strategischen Shutdowns ins Spiel gebracht. Und dabei herbe Kritik ausgelöst, die der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) so in Worte fasste: „Mit so etwas spielt man nicht“, sagte Müller in der RBB-Abendschau. Die Vorstellung eines Lockdowns, der nicht aus einer medizinischen Notlage hervorgeht, nannte er „gefährlich“ – mit Blick auf unkalkulierbare Folgen.

Lesen Sie auch: Corona-Lage immer kritischer: Kommt ein zweiter Lockdown?

Auf Anfrage der Morgenpost zu diesem Vorwurf, legt Sören Benn jetzt nach. Er sehe die größere Gefahr darin, „dass uns das Pandemiegeschehen nun zu entgleiten droht“. Mit Müllers Aussage konfrontiert, erklärt Benn: „Durch die unmittelbare Nähe zum Geschehen in Gesundheits- und Ordnungsamt und der sich dort zuspitzenden Situation habe ich einen anderen Blick auf die Lageentwicklung, als andere, die diese Nähe nicht haben.“

Sören Benn nennt Corona-Eindämmungsmaßnahmen wirkungslos

Zugleich räumt Pankows Bürgermeister ein, dass er Vorschläge für einen „intelligenten Lockdown“, wie er das Konzept auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen bezeichnet, leichter vorbringen kann als ein Politiker auf der Landesebene, der tatsächlich über Maßnahmen entscheiden muss. Die Notwendigkeit, gesellschaftliche Kontakte zeitweise zu unterbrechen, erklärt Benn erneut mit der Wirkungslosigkeit von anderen Methoden zur Eindämmung von Covid-19.

Insgesamt seien die Kommunen zu schlecht vorbereitet, um die zweite Corona-Welle zu stoppen. Seit Beginn der Pandemie habe man acht Monate Zeit verloren, um die Gesundheits- und Ordungsämter angemessen für ihre Aufgaben auszustatten. „Der Plan A, wir hangeln uns von Maßnahme zu Maßnahme, von Ermahnung zu Ermahnung, scheint momentan nicht so richtig wirksam zu sein“, sagt Benn. „Ich finde es gefährlich, dazu keine Alternativen zu entwickeln und im Zweifel dann in einem Not-Lockdown zu purzeln, ohne zu wissen, wann man da wieder rauskommt.“ Nun müsse es darum gehen, einen Plan B entwickeln, „der sehr rational und planvoll vorbereitet, die Welle der Infektionen effektiv bricht“.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.