Erster Berliner Bezirksbürgermeister fordert Lockdown

Berlin. Kaum ein Tag vergeht mehr in Berlin, an dem die Senatsgesundheitsverwaltung weniger als 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet. Die zweite Welle der Pandemie bringt neue Einschränkungen für Feiern, Nachtleben und Familientreffen. Zugleich müssen erste Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung aufgeben.

Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) schlägt nun eine neue Maßnahme vor, um die Spirale aus steigenden Corona-Fallzahlen und Überforderung zu durchbrechen: einen gezielten Lockdown im November.

Es gehe darum, das öffentliche Leben „prophylaktisch, gezielt und zeitlich klar begrenzt“ herunterzufahren, um die Infektionszahlen einzudämmen, sagt Benn. „Solange ein Lockdown als Katastrophe und Drohkulisse anstatt als Instrument markiert wird, kommen wir um einen ungeplanten langen wohl kaum herum“, schreibt Benn bei Twitter. Der würde dann womöglich an Weihnachten eintreten. Ein „zweiwöchiger gezielter und kontrollierter Lockdown“ schon im November hingegen würde mehr nutzen als schaden.

2 Wochen geordneter & gezielter lockdown im November d-weit würde mglw. mehr helfen & weniger schaden, als diese Schüsse mit immer mehr Steinschleudern in den dichter werdenden lnfektionsnebel. Das alle 8-12 Wochen oder ab Schwellenwerten #Wellenbrecher #Coronapandemie — Sören Benn (@SoerenBenn) October 15, 2020

Corona-Lockdown im November: „Rückgang des gesellschaftlichen Verkehrs“

Wie weitreichend dieser Lockdown für Berlin ausfallen soll, das zu bestimmen, will sich der Rathauschef des einwohnerstärksten Bezirks nicht anmaßen. Er verweist auf aktuelle Warnungen von Virologen, die ein ungebremste Infektionslage befürchten. „Da gibt es sicher viel zu bedenken und abzuwägen. Aber er sollte zu einem deutlichen Rückgang des gesellschaftlichen Verkehrs führen“, meint Benn.

Auf Anfrage der Berliner Morgenpost zur Gestaltung des möglichen kurzen Lockdowns schreibt Pankows Bürgermeister: „Auf jeden Fall dürfte ein solcher Lockdown nicht überkomplex angelegt sein, aber auch nicht maßlos überzogen. Er sollte ausreichenden Vorlauf haben, so dass alle sich darauf vorbereiten und entscheiden können, wo, wie und mit wem sie die Zeit verbringen wollen. So wäre es ja vorstellbar, dass Kinder mit Großeltern in den Lockdown gehen oder Alleinlebende mit Freunden. Wenn das dann für zwei Wochen gilt, wäre das kein ernsthaftes Problem im Sinne des Brechens der Infektionswelle.“

Für Schulen und Kitas schlägt Benn ein flexibles Vorgehen vor und schreibt: „Wer kann, sollte seine Kinder aus den Einrichtungen nehmen dürfen. Das wird dann sicher dazu führen, dass nicht mehr fünf Tage Beschulung und Betreuung in der Einrichtung geht. Eine vollständige Schließung muss aber vielleicht nicht sein. Aber auch da bin ich sicher nicht der Fachmensch, das abschließend zu beurteilen.“

Zum besseren Schutz der Corona-Risikogruppen empfiehlt Benn einen Blick in ein Nachbarland: „In Polen gibt es Timeslots für einzelne Generationen beim Einkaufen. Das müsste man sich genauer anschauen.“