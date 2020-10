Warum auf der „Kaufhallen-Brache“ in Pankow Bagger rollen

Die Planungen für ein Wohn- und Gewerbequartier am Dorfanger in Pankow laufen noch Jahre. Trotzdem entsteht jetzt ein erstes Bauwerk.

Berlin. Soeben hat am Pankower Anger die kleinste Ikea-Filiale Deutschlands eröffnet, da bahnt sich gleich daneben auf der Freifläche, die Pankowern als „Kaufhallen-Brache“ wohl bekannt ist, nun die nächste Veränderung an. Es ist ein Vorgang, der Passanten seit Tagen rätseln lässt: Obwohl ein neues Quartier auf der Fläche eines vor Jahren abgerissenen DDR-Markts an der Breite Straße noch im Planungsprozess steckt, tragen Bagger schon den Boden ab. Tatsächlich handelt es sich noch nicht um den Baubeginn für das neue Ensemble aus Gewerbeflächen und bis zu 80 Wohnungen – dieses Projekt hatte der Investor ANH Hausbesitz 2019 nach einer Einigung mit dem Bezirksamt Pankow im Bauausschuss vorgestellt. Aber es entsteht ein Bauwerk, das einen Vorgeschmack gibt auf die künftige Bestimmung dieser Lücke im Florakiez.