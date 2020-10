Baustelle in Pankow: Berliner Straße wochenlang gesperrt

Berlin. Die ersten Baustellenmarkierungen stehen schon – und bald ist die Berliner Straße stadtauswärts komplett gesperrt. Eine der am stärksten belasteten Nord-Süd-Passagen des Bezirks wird bis Dezember zwischen den U-Bahnhöfen Vinetastraße und Pankow geschlossen. Der Grund: Bauarbeiten der Berliner Wasserbetriebe an der Ecke Berliner Straße und Binzstraße. Hier braucht es eine Rundum-Sanierung des Kanalsystems, wie Sprecher Stephan Natz mitteilt.

Auf der Liste der Maßnahmen steht die Erneuerung von 1070 Metern Trinkwasserleitung, 947 Metern Abwasserdruckleitung mit einem besonders dicken Durchmesser von 1,40 Meter und die Sanierung von Regen- sowie Schmutzwasserkanälen auf einer Länge von 353 Metern. Bis voraussichtlich Juni 2022 werden die Wasserbetriebe „mit allen Disziplinen“ in der Binzstraße vertreten sein. Der Kreuzungsbereich der hoch frequentierten Magistrale Berliner Straße wird allerdings schon im Dezember wieder geöffnet.

Wasserbetriebe wollen bei Bauarbeiten in Pankow Bäume schützen

In der Binzstraße selbst müssen sich Anwohner auf eine langwierige, aber relativ schonende Sanierungsmaßnahme gefasst machen. „Es bedeutet, dass wir die große alte Abwasserdruckleitung mit 1,40 Meter Innendurchmesser reinigen und dann in diese Leitung eine neue Leitung von einem Meter Innendurchmesser einziehen. Dafür brauchen wir dann nur punktuelle Baugruben“, erklärt Natz das Vorgehen.

Gleiches gelte auch für die Arbeiten an der Trinkwasserleitung und an den Kanälen, wo die Wasserbetriebe „aufgrabelose Verfahren“ einsetzen – vor allem, um die Bäume im Baustellenbereich so gut wie möglich zu schonen. Auch wenn man anders als bei früheren Arbeiten in Berlin in den vergangenen Monaten keine langgezogenen Baugruben zu Gesicht bekommt, wird in der Binzstraße an bestimmten Stellen gezielt gebuddelt. Anwohner sollen rechtzeitig über die Einschränkungen informiert werden.

Bauarbeiten auf der Berliner Straße: BVG leitet Buslinien um

Umstellen müssen sich ab sofort Fahrgäste der BVG. Die Buslinien X54 und 155 werden bis Dezember über die Granitz-, Hiddensee- und Borkumstraße umgeleitet. Vor allem zu Stoßzeiten ist in Pankow auf der Berliner Straße und bereits auf der anschließenden Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg mit Staus zu rechnen. Der Rad- und Fußverkehr hingegen bleibt unberührt.