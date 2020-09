Büro-Boom in Prenzlauer Berg: Sorge vor Verkehrskollaps

Coworking und klassische Büros am Finanzamt Pankow: Townscape baut den Komplex „Scale“ in Prenzlauer Berg. Ein ebenso großes Vorhaben planen andere Investoren gleich nebenan.

Berlin. Noch sind Verwaltungshochhäuser des Pankower Jobcenters und Finanzamts aus der DDR-Epoche die dominierenden Größen im Gewerbegebiet an der der Storkower Straße. Doch mit der Baugenehmigung für ein neues Büro-Zentrum namens „Scale“ des Berliner Immobilienentwicklers Townscape mit bis zu acht Geschossen, Coworking-Flächen und über 1200 Arbeitsplätzen steht in diesem Teil von Prenzlauer Berg ein Umbruch bevor. Und damit nicht genug: Auf dem Nachbargrundstück setzt sich der Büro-Boom nahtlos fort. Hier plant ein weiterer Investor einen zweiten Komplex, der ähnlich große Ausmaße annehmen soll wie das Scale. Und mit einer vergleichbaren Zahl von neuen Jobs die Verkehrsbelastung im Drei-Bezirke-Eck Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg an der Landsberger Allee in den roten Bereich treiben könnte.