Parkplätze für E-Scooter in Pankower Fahrradstraßen geplant

Pankow kündigt Abstellzonen für E-Tretroller in Fahrradstraßen an, die auch für Lastenräder zur Verfügung stehen.

Berlin. Eigentlich gehört es zum Konzept der Vermieter von Elektro-Tretrollern, ihre Gefährte möglichst weitflächig im Straßenraum der Innenstadt zu verteilen. Weil diese so genannten Elektrokleinstfahrzeuge dabei auch Wege verstellen und den Verkehr manchmal mehr behindern als befördern, suchen der Senat und Berlins Bezirke seit Monaten nach Lösungen. Pankow zum Beispiel will den E-Scootern künftig verstärkt feste Plätze zuweisen – und zugleich festlegen, wie viele Roller sich an dem freigegebenen Ort befinden dürfen. Nun gibt es auch ein konkretes Projekt, bei dem Stellplätze für die kleinen Gefährte erstmals getestet werden: die Fahrradstraße Stargader Straße, die noch in diesem Jahr eröffnen soll.