Lieber Neupflanzen statt todgeweihte Bäume pflegen: In der Oderberger Straße versucht das Pankower Grünflächenamt, Anwohner zu überzeugen.

An einer der markantesten Straßen von Prenzlauer Berg steht eine Baumfällung bevor. Ein Rundgang erweist sich als diplomatischer Akt.

Straßenbäume Grünpflege in Pankow: Verhandlungen um jeden kranken Baum

Berlin. Wenn in Prenzlauer Berg die Fällung eines Baums ansteht, wird jeder pilzbefallene Rotdorn zum Politikum. Besonders sensibel eingestellt sind Nachbarn schon traditionell an der Oderberger Straße. Bereits im Jahre 2007 stemmte sich hier eine Initiative öffentlichkeitswirksam gegen den Verlust des damaligen Baumbestands beim Umbau der denkmalgeschützten Kiezpassage am Mauerpark. Mit Erfolg.