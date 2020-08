Tobias Groh und Papa Matthias tüfteln an einer Carrera-Bahn für die der Gudvanger Straße in Prenzlauer Berg.

Verkehrsprojekt Riesige Carrera-Bahn verdrängt Autos in Prenzlauer Berg

Berlin. Wenn Kinder in Prenzlauer Berg auf der Fahrbahn spielen wollen, dann müssen auch Porsche-Besitzer umparken – nur Carrera-Autos im Spielzeugformat dürfen rasen. Zumindest gilt das einen Nachmittag lang für die wiederbelebte Spielstraße auf der Gudvanger Straße. Für Mittwoch, 2. September, hat die Elterninitiative aus dem Kiez eine Aktion angekündigt, die dem Projekt auch bei Kindern jenseits von Berlin Aufmerksamkeit verschaffen dürfte. Auf einer über 30 Meter langen Carrera-Go-Rennstrecke will man Flitzer rasen lassen, während Autos in ausgewachsener Größe der temporären Spielstraße fern bleiben müssen.