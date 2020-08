Schönhauser Allee in Berlin Pankow: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Höhe Wisbyer Straße mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Stundenlange Sperrung und Staus in Richtung Pankow.

Berlin. Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbyer Straße in Prenzlauer Berg hat eine 29-jährige Radfahrerin am Sonntagabend schwere Verletzungen erlitten. Gegen 18.15 Uhr war ein 48-jähriger Autofahrer auf der Schönhauser Allee nach Norden in Richtung Pankow unterwegs, als er mit seinem Skoda an der Kreuzung das Fahrrad der Frau erfasste. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage mit.