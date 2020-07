Fast 20 Meter hohe Großplakate, wie hier in Prenzlauer Berg, verhüllen regelmäßig bewohnte Häuser. Für Mieter „eine Qual“, urteilt der Baustadtrat in Pankow.

Reklame in Berlin Großplakate an Wohnhäusern: Verbot von Flutlicht gefordert

Berlin. Vorne Reklame, dahinter Resignation: Haushohe Werbeplanen an Gerüsten vor Wohnhäusern sind aus Sicht von Bauherren ein lukrativer Blickfang. Zum Teil helfen die Einnahmen dabei, Sanierungsprojekte überhaupt zu finanzieren. Auf der Rückseite der Planen hingegen müssen Bewohner damit leben, bei der Inszenierung von Slogans hinten anzustehen. Ihre Räume sind tagsüber verdunkelt, abends dafür mit Flutlicht erhellt. Und das bis zu sechs Monate – denn so lange sind die Werbeplanen laut Berliner Bauordnung und dem Straßengesetz maximal erlaubt. Auch massive Beschwerden von Mietern änderten bei den jüngsten Fällen in Prenzlauer Berg nichts daran, dass Bezirke die Reklame an Gerüsten als Sondernutzung im Straßenland im Zweifel zulassen müssen. Bisher.