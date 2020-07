Wo der Waschbär in Pankow Muscheln knackt

Am Fuße des höchsten Bergs von Berlin gedeihen seltene Arten und dreiste Eindringlinge. Unterwegs mit Pankows Rangern am Biotopsee Arkenberge.

An der Grenze zwischen den Allerweltswiesen im Norden Pankows und der Wildnis am Sockel der höchsten Erhebung Berlins liegen vier Lego-Klötze aus Beton. Wer das Reservat des Biotopsees Arkenberge besuchen will, muss durch die schmale Lücke zwischen den Blöcken treten. Alles, was breiter ist als ein Fahrradlenker, bleibt an dieser graffitiverzierten, mannshohen Grenze stecken. Das muss so sein – denn zu viele Berliner halten es für ein Naturerlebnis, mit dem Auto voller Grillgut dort vorzufahren, wo Schwäne brüten und Ringelnattern sich sonnen.