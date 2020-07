Kurz vor der Fertigstellung: Die neue modulare Unterkunft für Flüchtlinge in Regie der Gesobau geht im Herbst in Betrieb. Bis zu 300 Bewohner finden an der Falkenberger Straße ein Zuhause.

Wohnen in Berlin Ohne Zaun und Wache: Neue Wohnform für Flüchtlinge in Pankow

Berlin. Kein Flüchtlingsheim ohne Zaun, keine Bleibe ohne Wachschutz – dieser Grundsatz gilt trotz aller Bemühungen, Barrieren zwischen Berlinern und Geflüchteten abzubauen, bis heute. In Pankow-Weißensee wird man nun, fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise durch den Krieg in Syrien, erleben, wie Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften ohne Abgrenzung funktioniert. Der Bau eins neuen Heims der Gesobau für 300 Bewohner in der Falkenberger Straße 151 steht kurz vor dem Abschluss.