Vor dem Kino Colosseum protestieren Mitarbeiter, Gewerkschafter und Pankower Politiker. Die wollen retten, was zu retten ist.

Demonstration Gratis Popcorn zum Tod des Kinos Colosseum in Pankow

Berlin. Und plötzlich gibt es wieder Popcorn und Tickets. Am Kino Colosseum zeigt sich bei der Demonstration gegen die Schließung am Donnerstagabend nicht nur wütender Protest, sondern auch so manche fröhliche Gesten.