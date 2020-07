Verdi demonstriert für Rettung des Kinos Colosseum

Protestbewegung in Prenzlauer Berg: Zur Not wollen die Mitarbeiter das Kino Colosseum selbst übernehmen. Den Umbau zum Bürozentrum lehnen sie ab.

Durch die Schließung verlieren 43 Mitarbeiter des Kinos in Prenzlauer Berg ihre Jobs. Am 2. Juli zieht ein Protestzug durch den Kiez.

Berlin. Trauersträuße säumen den Eingang des Kinos Colosseum, im Aushang sieht man parodierte Filmplakate mit Aufschriften wie „Nightmare on Gleimstreet“, gebastelt von den Gegnern eines möglichen Umbaus zum Büro-und Kongresszentrum. Es sind Vorboten einer Demonstration der 43 freigestellten Mitarbeiter, die am Donnerstag, 2. Juli, um 18.30 Uhr mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi gegen die Schließung des fast 100 Jahre alten Lichtspielhauses in Prenzlauer Berg protestieren werden. Bereits ab 14 Uhr sind vor den versperrten Türen des Kinos erste Aktionen geplant, die sich im Kiez an der Schönhauser Allee fortsetzen sollen. Das Ziel: Der Start von Filmvorführungen trotz ökonomischer Krise.