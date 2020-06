Was den Berlinern an den neuen Flächen im Mauerpark gefällt - und welche Verbesserungsvorschläge sie haben.

Berlin. In der Sonne glitzern die Granitsplitter der Sitzblöcke im „Steinkreis“, dem neuen Platz im erweiterten Areal des Mauerparks. Der Steinkreis soll in Zukunft als Treffpunkt für Anwohner dienen, nachdem die neue Parkfläche am Freitagabend eröffnet wurde. Chelsea Funk und Jasper Mejdan haben es sich am Samstagmittag auf den Granitblöcken mit ihrem Mischlingshund im Schatten eines Baumes gemütlich gemacht. Sie wohnen im Gebäude direkt gegenüber.