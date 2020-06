Black Lives Matter: Flashmob gegen Rassismus im Mauerpark

Nach der Demonstration am Alex folgt in Prenzlauer Berg eine weitere Aktion. Verfehlungen gegen Hygiene-Regeln will man vermeiden.

Berlin. Erst haben Veranstalter von „Hygiene-Demos“ den Mauerpark als Kulisse für sich genutzt und nur wenig Zulauf erzeugt. Nun verlagert sich auch ein Teil der „Black Lives Matter“-Bewegung in die stark besuchte Grünanlage an der Bezirksgrenze von Pankow und Mitte. „Let’s dance for tolerance“ ist ein Flashmob des Vereins „Total Plural“ betitelt, der am Sonnabend, 13. Juni, von 15 bis 17 Uhr an der Basketball-Anlage gegenüber dem Amphitheater stattfinden soll. „Die freie Fläche bietet ausreichend Platz, um den gebotenen Abstand zu wahren und dennoch in Kontakt zu kommen“, begründet der Verein den Treffpunkt in der Mitte des Mauerparks.