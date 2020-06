Pankower demonstrieren erneut gegen Tram für Blankenburg

„Heimat statt Tramfahrt“ fordern Demonstranten in Pankow. Hier ein Bild vom geplanten Demonstrationsort an der Ecke Prenzlauer Allee und Fröbelstraße.

Sorge vor Verdrängung durch Straßenbahn zum Blankenburger Süden: Initiative will mit Mundschutz und Abstand Sitzung in Pankow stören.

Berlin. Pankows Straßenbahn-Streit geht in die nächste Runde: Nachdem im Januar am Alexanderplatz mehrere Gruppen aus Blankenburg gegen den Ausbau der Tramlinie M2 zur Erschließung eines neuen Stadtquartiers protestiert hatten, verlagert sich die Aktion jetzt nach Prenzlauer Berg.

Hier beraten in den Gebäuden des Bezirksamts die politischen Fraktionen seit Monaten über die bis zu 6000 Wohneinheiten große Siedlung Blankenburger Süden. Dabei dient die Straßenbahn der Anbindung des Quartiers an den S-Bahnhof Blankenburg und an die City Ost am Alexanderplatz.

Den Anlass des erneuten Protests am Mittwoch, 17. Juni, um 16 Uhr, gibt erneut ein möglicher Verlust von Parzellen in der Erholungsanlage Blankenburg ab. Durch deren Gelände soll die Tram-Strecke gemäß der bisherigen Planen hindurch verlaufen, was den Verlust von mehreren hundert Parzellen bedeuten kann. So lautet das Versammlungsmotto: „Heimat statt Tramfahrt“. Ob am 17. Juni aber am Demonstrationsort die Bezirksverordneten überhaupt tagen werden, ist noch ungewiss.

Straßenbahn-Demonstration in Pankow mit Hygiene-Regeln

Denn die letzten Sitzungen konnten mit Blick auf die Corona-bedingten Abstandsregeln nicht im angestammten Saal an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg stattfinden. Stattdessen wichen die Kommunalpolitiker in die wesentliche größere Aula der Max-Taut-Schule in Lichtenberg aus.

In jedem Fall wollen die Teilnehmer der Straßenbahn-Demonstration alle geltenden Hygiene-Vorschriften beachten. Plakate der Initiative „Wir sind Blankenburger und Berliner“, wie sie bereits im Norden von Pankow zu sehen sind, fordern für die Aktion am 17. Juni zum Tragen von Mundschutzmasken und zum Abstandhalten auf.

Wie alle großen Bauprojekte in Pankow, wo in den nächsten Jahren mehr als 20.000 Wohnungen entstehen sollen, ist derzeit auch der Blankenburger Süden von mehrmonatigen Verzögerungen durch die Corona-Krise betroffen. Zuletzt fiel im April die wichtige Abschlusspräsentation eines Werkstattverfahrens mit vier Planerteams aus, ohne dass es einen neuen Termin oder eine Online-Präsentation gegeben hätte. Ein Baubeginn der neuen Siedlung auf Feldern am Blankenburger Pflasterweg kann ohnehin frühestens Ende des Jahrzehnts erfolgen.