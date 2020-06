Stockender Verkehr am Nadelöhr: Die verkehrsreiche, schmale Romain-Rolland-Straße in Pankow muss zum Austausch einer Gasleitung ab dem 3. Juni aufgerissen werden. Schon jetzt bilden sich lange Staus.

Gas ausgeströmt Gasleck an drei Stellen: Leitung in Pankow wird getauscht

Berlin. Wegen einer beschädigten Gasleitung bleibt die Romain-Rolland-Straße in Pankow-Heinersdorf bis zum 15. Juni halbseitig gesperrt – so lange müssen Autofahrer rund um die verkehrsreiche, schmale Verbindung zwischen Pankow und Weißensee mit erheblichen Behinderungen rechen. Schon jetzt bilden sich längere Staus. Wie die Berliner Netzgesellschaft auf Anfrage mitteilte, war am vergangenen Freitag an drei Stellen ein Gasaustritt aufgefallen. „An einem Lichtmast strömte es aus dem Boden“, beschreibt ein Sprecher das Ergebnis einer Kontrolle.