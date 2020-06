Hilferuf aus Pankow: Berliner Schwimmschulen droht Untergang

Corona-Lockerungen traten für Schulen und Freibäder in Kraft – nicht für Schwimmschulen. Ein Betrieb in Prenzlauer Berg verzweifelt.

Berlin. Kein Seepferdchen-Zeugnis in Sicht, kein Babyschwimmen erlaubt – und Seniorengymnastik im Pool schon gar nicht: In der Schwimmschule „Aquaphine“ in Prenzlauer Berg kreisen höchstens Quietsche-Entchen im Pool. Seit dem Ausbruch des Coronavirus Mitte März blieb der Privatbetrieb von Josephine Krause menschenleer. Einsam steht die Schulgründerin am Beckenrand, wundert sich über eine bisher kaum beachtete Nebenwirkung von Corona: Kaum ein Kind lernt noch schwimmen. Bislang ging jede Lockerungswelle an Betrieben, die lehren wollen, wie man beim Baden über Wasser bleibt, vorüber. Denn Schwimmschulen haben beim Abklingen der Corona-Krise genau zwei Nachteile: Sie sind formell weder Schulen noch öffentliche Bäder.