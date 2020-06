Berlin Pankow: Brand zerstört Dach am Kinderkrankenhaus Weißensee

Zum wiederholten Male brach am Klinikgebäude in Weißensee Feuer aus. Die verfallene Immobilie ist wichtig für den Schulneubau in Pankow.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Brand am Kinderkrankenhaus Weißensee im Bezirk Pankow ausgerückt. An der Hansastraße stand ein Dachstuhl der Ruine der ehemaligen Klinik in Flammen. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand auf dem Gelände des Baudenkmals, das in den 1910er Jahre als eine der größten Kinderkliniken Berlins diente, aber seit Jahren brachliegt, nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.