Ärzte stellten die Infektion mit dem Coronavirus als erstes bei einer Frau fest, die keine typischen Symptome hatte und in einem Flüchtlingsheim in Pankow-Buch lebt.

Corona in Pankower Flüchtlingsheim: Kein Quarantäne-Bruch

Berlin. Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Pankow-Buch mit mindestens 25 Infizierten erheben Anwohner Vorwürfe gegen das Bezirksamt. Tatsächlich seien mehrere Schreiben mit der Meldung in Umlauf, wonach Flüchtlinge trotz des Verdachts auf eine Corona-Diagnose außerhalb des Heims angetroffen wurden, bestätigt Sozialstadträtin Rona Tietje (SPD). Der Berliner Morgenpost liegt die E-Mail eines Mannes vor, der behauptet, dass die Tochter eines Infizierten weiter zur Schule gehe.