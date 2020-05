Finanzvorschlag aus Pankow: Senat soll Stadion einsparen

Berlin. Auf die Corona-Krise, folgt die Krise in Berlins Kassen: Mehr als 160 Millionen Euro muss der Senat in den kommenden Jahren einsparen, um seine Hilfsmaßnahmen in der Pandemie auszugleichen. An einer Kürzung der Budgets für die Bezirke wird Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) kaum vorbeikommen, wie er schon einmal vorgerechnet hat. Aber die Bürgermeister – sie sträuben sich. Allen voran in Pankow, wo sich die Verwaltung mit dem größten Bevölkerungswachstum aller Bezirke konfrontiert sieht. Weil er auf Einschnitte bei den Leistungen für Bürger verzichten will, sucht Rathauschef Sören Benn (Linke) nach Alternativen. Und greift dabei auch einen Vorschlag auf, den ihm eine Bürgerinitiative liefert: den Verzicht auf den Stadionneubau im Jahn-Sportpark.

Pankows Bürgermeister: „das ein oder andere Großprojekt anschauen“

Gemeint ist das mit rund 120 Millionen Euro veranschlagte Großprojekt, das einen Abbruch des Cantian-Stadions und die Ersetzung durch einen ebenso große Sportarena mit etwa 20.000 Plätzen vorsieht. Gerichtet an Senator Kollatz sagte Benn in der Bezirksverordnetenversammlung: Man solle „nochmal prüfen, wozu das Stadion dienen soll und ob nicht doch eine Sanierung des Bestandsbaus ausreicht. Wenn es ums Sparen geht, wird man sich das ein oder andere Großprojekt anschauen müssen“, meint Pankows Bürgermeister. Während Benn eine ergebnisoffene Prüfung befürwortet, hat sich die Initiative Jahn-Sportpark schon lange festgelegt.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, den Stadion-Abriss in Frage zu stellen – und schickte nun auch einen offenen Brief herum, in dem man abermals die Streichung des Projekts fordert. Diesmal als Opfer für Interventionen in der Corona-Krise. „Der von Ihnen als Einsparungsbeitrag der Bezirke ins Spiel gebrachte Betrag von 160 Millionen Euro entspricht fast exakt den derzeitigen Schätzkosten für Abriss und Neubau des Jahn-Stadions in Prenzlauer Berg“, schreibt Sprecher Thomas Draschan an den Senator. „Nicht nur aus umweltpolitischer Sicht, sondern auch aus finanzieller und volkswirtschaftlicher Sicht halten wir Abriss und Neubau des großen Stadions für unzeitgemäß, unnötig und nicht vertretbar“, bekräftigen er die Haltung, dass ein behutsamer Umbau des jetzigen Stadions genügt. Draschan argumentieren damit, dass die bisherige Auslastung der Arena nach senatseigenen Rechnung teils im einstelligen Prozentbereich lag. Eine sinnvolle Relation von Kosten und Nutzen der Investition bei der Umgestaltung des Areals zum Inklusions-Sportpark zweifelt die Initiative weiter an.

Senat hält an Plänen für Jahn-Sportpark in Pankow weiter fest

Bei der Senatsfinanzverwaltung lehnt man eine Stellungnahme zum Sparvorschlag aus Pankow ab. Offene Briefe wolle man grundsätzlich nicht kommentieren, teilt eine Sprecherin des Senators Kollatz auf Anfrage mit. Dafür hatte die Senatssportverwaltung unter Senator Andreas Geisel (SPD) gerade wieder bekräftigt, dass man am Großprojekt in Prenzlauer Berg festhält – eben weil man es durchgerechnet habe. Das alte Stadion werde „Anforderungen weder heute noch in Zukunft gerecht“ und müsse deshalb definitiv weichen, erklärt die Verwaltung. Eine Sanierung des Bestandsbaus sei geprüft, aber als „unwirtschaftliche“ Option verworfen worden.