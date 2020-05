Schönhauser Allee in Pankow: Sperre für schwere Lkw in Kraft

Berlin. Ein Schild von unscheinbarer Größe thront hoch oben über dem Zeichen für die Grenze der Berliner Umweltzone. Es bedeutet: Die Überfahrt der Autobrücke der Schönhauser Allee ist ab sofort nur noch für Lastwagen erlaubt, die leichter sind als 16 Tonnen. Diese Gewichtsbegrenzung in Höhe des Einkaufszentrums Schönhauser Allee Arcaden gilt für beide Seiten gleichermaßen, stadtauswärts und Richtung Alexanderplatz. Und das dürfte sich die nächsten vier Jahre auch nicht mehr ändern.

Schadhafte Brücke der Schönhauser Allee braucht Schonung

Auf diese Weise will die Senatsverkehrsverwaltung das marode Brückenbauwerk aus dem Baujahr 1888 entlasten und dafür sorgen, dass die Brücke bis zur Eröffnung der Großbaustelle an gleicher Stelle ab 2024 durchhält. Dann startet der Abriss und Neubau der Verbindung in der gleichen Dimension, wobei die beiden Teile des Bauwerks bis zum Jahre 2030 wohl nacheinander erneuert werden. So könnte der Verkehr jeweils auf einer intakten Seite einspurig weiterfließen. Ein Verkehrskonzept für die Umfahrungen der Großbaustelle soll rechtzeitig zur Fertigstellung kommen. Stark betroffen sein wird auch der Schienenverkehr auf der Ringbahn und der Fernverkehr der Deutschen Bahn, der direkt unter der Autobrücke verläuft. Ebenso die Straßenbahnverbindung der BVG Linie M1 auf der Brücke.

Zusätzlicher Lkw-Verkehr auf Ausweichstrecken in Pankow zu erwarten

Bis auf weiteres dürfen Trams aber weiter über die abbruchreife Konstruktion fahren, auch wenn sie die neue Gewichtsgrenze von 16 Tonnen überschreiten – es ist die einzige Ausnahme für die neue Tonnagebegrenzung. Eigentlich hatte die Verkehrsverwaltung das Gewichtslimit schon Ende 2019 einführen wollen, dann aber mehrfach verschoben. Offenbar, weil es noch einen zeitlichen Spielraum gab, um den Verkehr so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Nun aber müssen schwere Lastwagen, die über die Schönhauser Allee in die östliche Innenstadt fahren oder nach Norden Richtung Autobahnring steuern, Ausweichrouten wählen. Dadurch dürfte die Belastung auf der Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße zunehmen.

Als Umfahrung in Ost-West-Richtung bei einer Vollsperrung der Schönhauser Allee zu einem späteren Zeitpunkt befindet sich die Gleimstraße in Prüfung. Sie soll zwar möglichst bald als Fahrradstraße ausgewiesen werden, würde aber zeitweise wieder den Autoverkehr begünstigen, sobald man sie ab 2024 als Ausweichroute wieder braucht.