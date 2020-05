Corona in Pankow: Wirte dürfen Tische auf Wegen beantragen

Berlin. Gleich die erste Sitzung des Ausschusses für öffentlich Ordnung haben Pankows Bezirkspolitiker genutzt, um Hilfsmaßnahmen für Kiezgastronomen zu beschließen – obwohl der Antrag gar nicht auf der Tagesordnung stand. Der wesentliche Punkt des Beschlusses: Auch Pankows Gastronomen sollen nun beantragen dürfen, zusätzliche Tische auf Straßen und Wegen aufzustellen, um die eingeschränkten Platzverhältnisse im Lokal wegen der Corona-Verordnung auszugleichen. Anträge, die Außenflächen von Gastronomie über die jetzigen Vorgaben hinaus zu erweitern, seien „wohlwollend zu prüfen“, heißt es im Antrag von Grünen und SPD, den auch die Linken unterstützten.

Wie das formell geht, hatte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits vor Tagen vorgemacht. „Pandemie-resiliente Infrastruktur“ lautet das Schlagwort, unter dem nun auch in Pankow Bezirksverordnete die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zum Wohl der Gastronomen zusammenfassen. „Wirte müssen sich überlegen, wie sie Gäste empfangen können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden“, verweist Grünen-Politikern Patrizia Flores auf das Problem beengter Platzverhältnisse in Zeiten, da Abstandsregeln gelten und die Ausbreitung des Coronavirus wieder zunehmen kann.

Auch Erlass von Sondernutzungsgebühren für Straßen stand in Pankow zur Diskussion

Dass Flores den Antrag spontan auf die Tagesordnung setzte, während ein Antrag der CDU mit eigenen Hilfsmaßnahmen für Wirte erst in einem späteren Ausschuss behandelt werden sollte, sorgte für Ärger. Nach einem hitzigen Streit durften auch die Christdemokraten ihren Antrag sofort einbringen, der über die Möglichkeit der zusätzlichen Aufstellung von Tischen hinausgeht.

Vorgesehen war hier zum Beispiel, dass der Bezirk Wirten die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie bis 2021 kompletten erlässt, dass die Verwaltung Sprint-Baugenehmigungen bei Umbauarbeiten erteilt, und der Wunsch, dass Pankow für eigene Veranstaltungen nur nur noch Pankower Gastronomen beauftragen soll. Forderungen, die der rot-rot-grünen Zählgemeinschaft zu weit ging – das Bündnis lehnte den CDU-Antrag ab. Es blieb bei einer Mehrheit für den eigenen Antrag, die Infrastruktur der Pandemie anzupassen, wenn Wirte dies wünschen.

Pankower Stadtrat sieht „Gerechtigkeitsproblem“ bei Genehmigungen

Aber selbst wenn Restaurants und Cafés jetzt Anträge stellen dürfen: Genehmigungen für das Platzieren von Tischen sind aus Sicht des für Straßen- und Grünflächen zuständige Stadtrats Vollrad Kuhn (Grüne) kein Automatismus. „In jedem Fall“ müsse man eine Entgelt für die Sondernutzung von Straßen berechnen, stellt er klar.

Außerdem sieht Kuhn ein „Gerechtigkeitsproblem“ dabei, dass Entscheidungen erschwert. Wer keinen Außenbereich habe, sei schlechtergestellt, während sich andere Lokale weiter vergrößern könnten. Auch die Frage der Haftung bei Restaurantbereichen auf öffentlichen Straßen sei problematisch. „Wer übernimmt die Verantwortung, wenn etwas schiefgeht? Das muss man klären.“

Wie stark der Handlungsdruck zunimmt, hatte in der Bezirksverordnetenversammlung Pankows Bürgermeister Sören Benn (Linke) verdeutlicht. Er wies darauf hin, dass sich die Arbeitslosenquote im größten Berliner Bezirk in kürzester Zeit von 6,6 auf 7,7 Prozent erhöht habe und die Zahl der gemeldeten offenen Stellen der Unternehmen stark eingebrochen sei. „Pankow ist noch nicht in der Vollkatastrophe“, sagt Benn. „Aber ich fürchte, viele Insolvenzen stehen noch bevor.“