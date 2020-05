Landsberger Allee (Berlin): Fußgängerbrücke führt ins Viertel am Schlachthof

Berlin. Die Pläne für ein Einkaufszentrum – sind verworfen. Die Schäden eines Großbrands an den alten Schweinehallen aus dem Frühjahr 2018 – fast behoben. Denkmalschutz und Lösungen für Büroarbeitsplätze für morgen, das sind jetzt die Zünder des Großprojekts „Dstrct“ am Nordrand des alten Zentralviehhofs an der Landsberger Allee.

Bei einem Rundgang hat der slowakische Projektentwickler HB Reavis nun neue Details preisgegeben zum Bau seines Gewerbequartiers, das Prenzlauer Berg und dem Bezirk Pankow rund 2500 neue Büroarbeitsplätze in vier historischen Backsteinhallen und einem dahinter liegenden Neubau beschert. Als erste Ankermieter stehen die Online-Firmen Strato und Ionos bereits fest. Deren überwiegend junger Belegschaft dürften andere Statussymbole wichtiger sein als das eigene Auto.

Deshalb hat Marcel Sedlák, der Deutschland-Geschäftsführer von HB Reavis, die Verkehrswende mit eingeplant. So bilden eine neue Fußgängerbrücke vom Südausgang des S-Bahnhofs Landsberger Allee und eine riesige Fahrradgarage mit unterirdischer Zufahrtsrampe das Rückrad der Verkehrsanbindung.

Nach Fertigstellung des Dstrct-Quartiers Ende 2021 gelangen Radfahrer über eine Wegbiegung zu den 800 Abstellplätzen im Untergrund. „Angeschlossen wird per Smartphone“, kündigt Entwicklungsdirektor Oliver Fuchs an. „Niemand braucht ein Schloss mitschleppen, das mehr wiegt als sein Fahrrad.“

Schlachthof in Pankow: Fußgängerbrücke ermöglich autoarmes Quartier

Platz für 800 Fahrräder: Eine Rampe führt geradewegs in die neue Garage oder das neue Büro-Ensemble im Schlachthof.

Foto: HB Reavis / BM

Was den geplanten Fußgängersteg anbelangt, laufen noch letzte Verhandlungen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Weil es sich bei dieser Brücke um ein wesentliches Merkmal für den autoarmen Charakter des Quartiers handelt, gilt eine Zustimmung aber als sicher. Laut Oliver Fuchs soll der Steg eine möglichst direkte Verknüpfung schaffen zwischen der Ringbahn-Station und der früheren Halle D ganz im Nordosten des Schlachthof-Geländes – ansonsten wäre der Eingang des Büroviertels wegen eines langen Grabens nur über Umwege erreichbar.

Weil der Fußweg der Landsberger Allee hier auf einem höheren Niveau verläuft als das Fundament der historischen Halle, führt die Brücke nicht hinunter ins Erdgeschoss, sondern geradewegs in den ersten Stock. „Wir werden in der Halle ein Food-Konzept umsetzen“, kündigt Fuchs an. Ob es sich um einen Street-Food-Markt handle oder doch eher um einen konventionellen Lebensmittel-Handel, wolle man später entscheiden. In jedem Fall wird die Halle D als einziges der fünf Gebäude ausgelegt, das keine Bürofläche beherbergt, sondern dem leiblichen Wohl dient.

Detailverliebt bis in die hellblauen Streben: Oliver Fuchs, Marcel Sedlák (v.l.) und Oliver Vietzke (r.) von HB Reavis beim Baustellenrundgang bestimmten den Originalzustand der Hallen mit Hilfe von Denkmalschützerin Kerstin Lindstädt (2.v.r.).

Foto: Thomas Schubert / Vertragsfotografen

Damit schlägt man den Bogen zur Geschichte des früheren Zentralviehhofs, der mit einer Größe von 50 Hektar einst als größte Fleischereianlage Deutschlands galt und in Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ Erwähnung fand. Nicht umsonst nannte man den Hof einst den „Magen Berlins“. Nach der Wiedervereinigung fand sich für fast alle verbliebenen Anlagen eine neue Nutzung, mal als Wohnstätte oder als Parkanlage, mal als Fahrradkaufhaus. Jetzt ist mit der Herrichtung der Schweineverarbeitung im Norden des Schlachterviertels die letzte Phase der Neugestaltung im Gange.

Wertvolle Graffiti werden Teil des Projekts

Mit Halle D hatte es ursprünglich eine besondere Bewandtnis. „Hier standen ausländische Schweine, die nach Berlin eingeführt wurden, unter Quarantäne“, berichtet Denkmalschützerin Kerstin Lindtstädt. Eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellen, das war ihr Part bei diesem Projekt. Gemeinsam mit Lindstädt, Fachbereichsleiterin der unteren Denkmalschutzbehörde des Bezirks Pankow, suchte HB Reavis eine Linie für die Restaurierungsarbeiten, von der Farbgebung der Säulen bis zu wiederentdeckten Graffiti. Was man fand, waren überraschende Lösungen, die den kreativen Charakter des Dstrct unterstreichen.

Der künftige Blick aus den Büros im Neubau des Quartiers "Dstrct" auf die historischen Schlachthallen an der Landsberger Allee.

Foto: HB Reavis / BM

„Graffiti und Denkmalschutz müssen kein Widerspruch sein“, beschloss Lindstädt. Deshalb bleiben ausgewählte Wandbilder aus Zeiten des Leerstands Anfang der 1990er Jahre erhalten. Jedes Werk ließ man inspizieren und Urhebern zuordnen. Es gab zwar keinen Banksy, aber immerhin Illustrationen des Kollektivs „Broken Fingaz“. Solche Graffiti-Relikte verleihen dem Quartier ein rebellisches Flair.

Ganz konservativ hingegen lief die Bestimmung des Ursprungszustands der vier Schweinehallen. Unter unzähligen Farbschichten auf den Stahlstreben fand man den Originalton: Nicht etwa Lindgrün wie in den Rinderhallen, sondern Himmelblau. Etliche, noch erhaltene Verzierungen werden ebenso wie die ursprünglichen Schornsteinhauben wieder eingesetzt. „Wir haben sogar einen steinernen Schweinekopf zur Verwahrung im Keller“, erwähnt Direktor Oliver Fuchs. Aus seiner Sicht ist das Projekt Dstrct ein Gegenbeispiel für Fälle, in denen sich Bauherren und Denkmalschützer die Konfrontation suchen. Diesmal einte alle Beteiligten ein dringender Wunsch: Die Schlachthallen sollten als Teil eines innovativen Büroviertels Verwendung finden – obwohl der alte Bebauungsplan eine Shoppingmall vorsah. Die stieß aber in der Nachbarschaft auf massiven Widerstand, weshalb der damalige Eigentümer das Areal an HB Reavis verkaufte.

Ende 2021 soll das Büroviertel "Dstrct" in Prenzlauer Berg eröffnen. Die historischen Hallen beherbergen dann moderne Technik, die sich zum Teil im Boden versteckt.

Foto: Thomas Schubert / Vertragsfotografen

Offenheit für Impulse aus dem Kiez hält Oliver Fuchs für selbstverständlich. Bei einer Bauführung hatte man Familien aus dem Drei-Bezirke-Ecke zwischen Pankow, Lichtenberg und Friedrichshain zu Gast. Im Angesicht der Baukräne ahmten Kinder mit Spielzeugbaggern das Geschehen im Kleinen nach. Als Treffpunkt dient nach Eröffnung des Areals ein neuer Stadtplatz, der sich östlich der Otto-Ostrowski-Straße befinden wird – dort, wo jetzt noch die Baucontainer stehen. Container, die mit Einbauküche und Grillterrasse von der Firmenpolitik erzählen sollen.

HB Reavis verhandelt mit fünf weiteren Büromietern

Schon in der Konstruktionsphase will sich HB Reavis im Berliner Büromarkt mit Lösungen im Sinne der Arbeitsgesundheit profilieren. Im Neubau hinter den historischen Hallen, wo Strato und Ionos ansässig sein werden, wachsen Bäume in Innenhöfen. Licht, Natur und gesunde Ernährung sollen zusammenspielen und so die Motivation erhöhen. Dass die Mannschaft von Marcel Sedlák detailversessen zu Werke geht, hängt auch mit dem Pioniercharakter des Pankower Projekts für Deutschland zusammen. Denn bis dato war HB Reavis nur im osteuropäischen und britischen Markt aktiv. „Das Projekt ist unser Baby“, sagt Sedlák. Ein Baby, das im umkämpften Berliner Büromarkt Aufmerksamkeit erregt. Mit fünf weiteren Mietern stehe man derzeit in Verhandlungen. Nur so viel verrät Sedlák: Ein Fleischerbetrieb ist nicht dabei.