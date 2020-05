Stau am Wochenende: Autobahn A114 in Pankow voll gesperrt

Berlin. Wer für das Wochenende des 16. und 17. Mai einen Ausflug an die Ostsee oder ins nördliche Umland Berlins plant, muss mit langen Staus rechnen. Grund ist vor allem eine erneute Vollsperrung der Autobahn A114 in Pankow, auf der ein weiterer wichtiger Schritt bei der kompletten Sanierung ansteht. Wie die zuständige Gesellschaft Deges mitteilt, heben dann Kräne Bauteile der neuen Außenringbrücke in Position. Diese Arbeiten erfordern einen so großen Platzbedarf, dass man den Autoverkehr in beiden Fahrtrichtungen unterbrechen muss.

Schon am Freitag, 15. Mai, ab 18 Uhr wird dafür die A114 im stark befahrenen Abschnitt zwischen dem Anschluss Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow geschlossen. Erst am Montag gegen 5 Uhr soll die Maßnahme enden. Auch Bahnreisende müssen ihre Pläne ändern. „Da die Brückenmontage über den Gleisen der Deutschen Bahn erfolgt, wird der Nah- und Fernverkehr einschließlich der S-Bahn an diesem Wochenende ebenfalls unterbrochen sein“, kündigt die Deges an. Damit wird auch der Ostsee-Ausflug auf der Schiene stark erschwert.

Komplette Sanierung der A114 endet erst 2023

Keine freie Fahrt zur Ostsee: Zwischen Schönerlinder Straße und dem Dreieck Pankow wird die 114 tagelang gesperrt.

Foto: Thomas Schubert / Vertragsfotografen

Zeitgleich fallen auf der Autobahn A111, ebenfalls im Norden Berlins, außerplanmäßig Bauarbeiten an. „In den letzten Tagen wurden mehrere Schäden des Fahrbahnbelags festgestellt, die umgehend behoben werden müssen“, teilt die Senatsverkehrsverwaltung mit. Für die Reparatur der A 111 bleibt die Autobahn in Reinickendorf zwischen den Anschlussstellen Holzhauser Straße und Waidmannsluster Damm bis Montag, 18. Mai, um 22 Uhr, in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Autofahrer sollen die Umleitungshinweise beachten und mit Staus rechnen.

Im Fall der A114 in Pankow ist man diese Nachrichten inzwischen gewohnt. Immer wieder kommt es im Bereich der maroden Autobahn zu Einschränkungen und Sperrungen, wobei die grundhafte Sanierung noch ganz am Anfang steht. Derzeit erfolgen die Arbeiten überwiegend bei laufendem Betrieb, so dass stellenweise nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung und nur verkürzte Spuren für Auf- und Abfahrten zur Verfügung stehen. Doch für größere Schritte des Projekts bedarf es immer wieder der kompletten Sperrung. Zuletzt wurden Autofahrer am Wochenende des 25. und 26. April von einer Abriegelung überrascht, so dass sich Rückstaus bis ins Pankower Zentrum bildeten.

Die erneute Sperrung am kommenden Wochenende bezieht sich auf die Arbeiten an der sogenannten Außenringbrücke, die 2018 begannen. Sie dient dazu, die Autobahn über eine Bahntrasse Richtung Ostsee hinwegzuführen. „Nachdem Ende vorigen Jahres die zweite Hälfte der alten Brücke erfolgreich abgerissen wurde, werden nun die Fertigteilträger für den stadteinwärts führenden Brückenüberbau montiert. Die Montagearbeiten sind hochkomplex, und wir brauchen viel Platz für die Autokräne und die Schwertransporter mit den Fertigteilen. Deswegen müssen wir leider – anders als beim Abriss – den Verkehrsweg nicht nur unter, sondern auch auf der Brücke sperren“, sagt Deges-Projektleiter Bernd Urbank. Mit einem Abschluss der Arbeiten an der Außenringbrücke sei nach jetzigem Stand im Herbst 2020 zu rechnen.

Sperrung der A114 - Wie man sie umfahren kann

Für die Umfahrung am Wochenende ist folgende Lösung eingerichtet: Reisende auf dem nördlichen Berliner Ring mit Fahrziel Berlin nutzen die Umleitungen über den nicht gesperrten Teil der A111 am Autobahnkreuz Oranienburg oder die B2 am Autobahndreieck Barnim. Wer auf dem östlichen Berliner Ring oder auf der A11 mit Fahrziel Berlin unterwegs ist, nutzt ebenfalls die Strecke über die B2 am Dreieck Barnim. Wer Berlins auf der A114 stadtauswärts verlassen will, wird an der Anschlussstelle Schönerlinder Straße auf Umleitungsstrecken über die B109 und die B273 zur A11 und A10 geleitet. Das Baugeschehen, das den Verkehr auf der A10 an der Anschlussstelle Mühlenbeck behindert, sei in das Umleitungskonzept bereits einbezogen, erklärt die Deges. Trotz Einschränkungen durch die Corona-Krise befände sich die Sanierung der A114 laut der Gesellschaft derzeit im Plan, heißt es.

Starke Einschränkungen bei Straßenbau ab Sommer

Dieser Plan dürfte auf der Strecke vor allem in der zweiten Jahreshälfte noch größere Einschränkungen für Autofahrer mit sich bringen. Laut der Senatsverkehrsverwaltung stehen ab dem dritten Quartal 2020 die „umfänglichen Hauptbauleistungen des Straßenbaus“ an. Wer Berlin regelmäßig über den sieben Kilometer langen Pankow-Zubringer verlässt, weiß um die Dringlichkeit des mehrfach verschobenen Projekts. Die mit Bodenwellen und Schlaglöchern übersäte Piste war in großen Teilen noch ein Relikt der DDR.

Nur durch die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeiten auf 80 oder gar 60 km/h blieb die A114 trotz des spürbaren Sanierungsstaus bis heute nutzbar – eine Schließung wäre angesichts von rund 40.000 Fahrten pro Tag auch kaum möglich gewesen. Rund 95 Millionen Euro investiert der Bund, um die 1973 eröffnete Verbindung vom nördlichen Stadtrand Berlins ins Zentrum auf den Stand der Zeit zu setzen. Dazu gehört künftig auch ein Standstreifen, der die Staugefahr bei Pannen und Unfällen senken wird – bislang ist eine solche Spur nicht existent. Anstelle der Betonplatten aus der DDR-Epoche wird ein geräuschoptimierter Asphalt verbaut, der den Lärmpegel für Anwohner senken soll. Eine Aussicht auf Verbesserung, die Berlinern, Brandenburgern und Reisenden aus anderen Teilen Deutschlands aber noch viele Entbehrungen abverlangen wird. Mit einem Ende der Komplettsanierung rechnet die Senatsverkehrsverwaltung nicht vor Anfang 2023.