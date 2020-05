Verkehrswende in Berlin Radroute und Umfahrung: Doppelplan für Gleimstraße in Pankow

Berlin. Auf dem Papier ist Pankow in Berlin in puncto Fahrradstraßen jetzt schon ganz weit vorn: 20 neue Routen für den umweltfreundlichen Verkehr will das Bezirksamt in den kommenden Jahren vor allem in Prenzlauer Berg widmen lassen – und damit gleichzeitig die Privilegien der Autofahrer abbauen. Eine der geplanten Strecken könnte sogar die erste Fahrradstraße Berlins werden, die zeitweise Radfahrer begünstigt und dann wieder die Autofahrer. Je nach Bedarf.